Kira Alcarraz sobre posible indagación a Wilmar Elera en Ética: “Nada justifica una violación”

La nueva vocera de la bancada de Somos Perú, Kira Alcarraz, marcó distancia de las expresiones machistas que fueron emitidas por su colega de bancada y tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, Wilmar Elera, respecto a la denuncia por violación sexual contra el parlamentario Freddy Díaz Monago. Adelantó que, si la Comisión de Ética decide tomar el caso, el grupo parlamentario que representa respetará y solicitará que Elera afronte las consecuencias.

“Yo lo que tengo entendido es que se enredó con sus palabras y pidió disculpas, pero sí Ética considera que debe ver el caso es función de ellos, pero yo no creo porque manifestó cuando nos reunimos como bancada (de manera virtual) que no era así, que iba a sacar un comunicado pidiendo disculpas. Y no lo estoy justificando, sus declaraciones no fueron buenas, nadie lo va a cubrir, si cometió una falta, lamentablemente, tendrá que asumir las consecuencias”, explicó en entrevista con La República.

En este sentido, Kira Alcarraz señaló que tras escuchar las declaraciones de Wilmar Elera en TV Perú, donde habría minimizado la denuncia de violación sexual hecha por una trabajadora de la entidad contra el legislador Freddy Díaz, le solicitó una reunión de bancada para que aclarar su postura al respecto. Este rápidamente aceptó y les explicó a sus colegas parlamentarios que se equivocó al expresarse y que emitiría unas disculpas públicas, lo que hizo horas después a través de una conferencia de prensa, en la que también descartó renunciar a la Mesa Directiva.

“Tomé conocimiento y hablé con él. Parece que estuvo tratando de contar (lo ocurrido), pero se enredó él mismo hablando. Al final, parece que la explicación que dio fue rebuscada y a la hora de la hora, en lugar de decir algo claro, se entendió como si estuviera justificando, daba a entender eso. No hay justificación para un acto de violación. Yo soy la única mujer en la bancada, entonces me están diciendo que porque soy la única mujer soy propensa a que alguien de mi bancada me ataque, por ser la única mujer, claro que no. Nada justifica un acto de violación”, comentó a este medio.

Minutos antes de la 1.00 p. m. de este domingo 31 de julio, Wilmar Elera se disculpó frente a los medios de comunicación por haber dicho que la violación se dio por un exceso de licor y porque la agraviada era la única mujer que laboraba en el despacho de Freddy Díaz Monago: “No es necesario (presentar mi renuncia a la Mesa Directiva). Ya he conversado con la presidenta (Lady Camones). Para eso han visto el comunicado. He pedido disculpas por mi convicción de hombre. Tengo cuatro hijos, y cuatro nietas mujeres”.

Sobre el impedimento de salida contra Freddy Díaz

Este domingo 31, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país contra el congresista Freddy Díaz, investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio a una trabajadora del Congreso, hecho que se denunció el miércoles 27 de julio.

Al respecto, Kira Alcarraz lamentó que la justicia se haya demorado en tomar esta medida cautelar, ya que el parlamentario podría encontrarse en condición de prófugo.

