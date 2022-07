Congreso: alistan nueva moción para sacar del cargo a Pedro Castillo

El parlamentario del bloque del Partido Morado Edward Málaga anunció ayer una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Además, precisó que una versión del borrador ya circula entre algunas bancadas, a efectos de recoger aportes para luego proceder con las firmas.

“Hay una nueva moción a la que llamamos ‘vacancia 3.0′ y que es trabajada en conjunto por congresistas de diferentes bancadas. Cuando esté consolidado el documento, será sometido a evaluación para finalmente presentarlo como un esfuerzo multipartidario. Esto no funciona como las vacancias previas: que se presenta la moción apuradamente y se empieza a correr para buscar las firmas”, expresó.

Impulsor. Málaga espera lograr consensos para la vacancia. Foto: Antonio Melgarejo/La República

En términos de procedimiento, Málaga apuntó que los argumentos deben ser expuestos ante la ciudadanía, a fin de buscar generar cierto consenso. Luego de esta etapa, recién avanzarían con la recolección de las firmas. De hecho, dos procesos de vacancia ya fracasaron en el Parlamento, debido a la falta de los 87 votos necesarios.

“La idea es que colegas de diferentes bancadas se sumen a este borrador que construimos todos. Estamos rondando los 80 votos y el trabajo de convencimiento va a resultar”, expresó.

Al referirse a las causales de esta moción, Málaga deslizó como uno de los argumentos las investigaciones fiscales que pesan sobre el mandatario Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción.

“Estamos escribiendo una moción muy bien sustentada y que no es el fruto de un fraudismo o un golpismo, sino como un sustento lógico de evidencias acumuladas”, insistió.

Fuentes del Parlamento informaron que entre los impulsores de este nuevo texto estaría, además de Edward Málaga, el parlamentario Carlos Anderson (exmiembro de la bancada Podemos Perú). “La vacancia es el único camino, pero no una vacancia sin cuidado. Esta tiene que ser impecable”, adelantó.

En relación a las causales, el parlamentario Anderson también hizo referencia a las investigaciones fiscales que pesan sobre Castillo. “Desde el punto de vista jurídico, de la narrativa, tenemos no un hecho de incapacidad moral, sino que tenemos una sucesión de hechos durante un año que prueban la incapacidad moral del presidente”, manifestó.

Por su parte, la congresista Betssy Chávez reaccionó con sarcasmo al anuncio de Málaga.

“Otra moción más? ¡Qué novedad! Ahora a la falta de legitimidad parlamentaria le sumamos la falta de credibilidad. Y es que... ¿qué peruano siente respeto por el Congreso? Pero a diferencia de un sector de congresistas, nuestros hermanos y hermanas tienen muestras de educación en fechas patrióticas como las de ayer. Pues ha sido penoso y vergonzoso el show que hicieron algunos colegas”, dijo la exministra de Trabajo.

Al congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) no le cayó bien el anuncio. “Málaga sabe que yo he propuesto la vacancia hace tiempo. Casi cada dos días me preguntan y contesto lo mismo: que sí estamos preparándola, pero que primero debe ser inhabilitada la vicepresidenta. De repente él está en ese grupo de políticos caviares que quieren dejar de presidenta a Dina Boluarte”, expresó.

El caso Dina Boluarte

En paralelo, con este eventual nuevo proceso de vacancia, en el Congreso avanza con especial celeridad el trámite de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte, por las firmas en representación del Club Departamental Apurímac. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside Rosio Torres Salinas (APP), ha sesionado incluso luego de que ya había culminado la legislatura.

Alberto Otárola, abogado de Boluarte, dijo a La República que las sesiones no van en concordancia con la Constitución.

En su opinión, la carta magna solo establece las funciones de la Comisión Permanente cuando no funciona el Congreso y no hay ninguna norma “ni el reglamento del Congreso” que contemplen el funcionamiento en esta etapa de la citada subcomisión.

Otárola detalló que el miércoles 27, la vicepresidenta ya ha sido notificada con una documentación que supera las trescientas páginas. La subcomisión le dio un plazo de cinco días para ejercer la defensa. El abogado pedirá ampliación.

Este lunes sesionará la subcomisión y en la agenda está el pedido de reconsideración que hiciera Norma Yarrow para que el legislador Edgard Reymundo no sea el responsable de elaborar el informe de investigación respectivo.

Reacciones

Luis Aragón, congresista AP

“Un discurso presidencial de Castillo vacío, lleno de inexactitudes, desconectado de la realidad y sin ninguna autocrítica a su gestión ni deslinde de la corrupción. Castillo renuncia o si no (va) rumbo a la vacancia”.

Carlos Anderson, congresista independiente

“Desde el punto de vista jurídico, de la narrativa, tenemos no un hecho de incapacidad moral, sino que tenemos una sucesión de hechos durante un año que prueban la incapacidad moral del presidente”.

Betssy Chávez, congresista de Perú Democrático

“No avizoro que este año legislativo, las fuerzas políticas declinen en sus intentos golpistas. Estarán en sus trece; y el presidente y el gabinete deben enfocarse en atender al país de manera más enérgica