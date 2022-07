Vocero de APP dice que “no se va a blindar a nadie” tras denuncia por violación contra Freddy Díaz

El flamante vocero de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, aseveró que su bancada no protegerá a nadie. El parlamentario emitió dicha afirmación tras ser consultado sobre la situación de su excolega Freddy Díaz, quien fue denunciado por violación por una trabajadora del Congreso.

“Con total certeza decimos en Alianza para el Progreso que no vamos a blindar a nadie, caiga quien caiga, por el delito que sea. Ahí estamos para someternos a la justicia y someter a las personas que han delinquido directa o indirectamente”, dijo en entrevista con RPP.

En ese sentido, Soto precisó que Díaz no se ha contactado con la bancada luego de que se dispusiera la expulsión a raíz de la acusación.

“Dejamos en manos del Ministerio Público y Poder Judicial para que tomen las acciones preliminares, se nos informe y tramitar el desaforo del congresista”, agregó el portavoz de Alianza para el Progreso.

Freddy Díaz está no habido, afirma Lady Camones

La presidenta del Congreso, la apepista Lady Camones, señaló que la condición de su excolega de bancada Freddy Díaz, luego de haber sido acusado de violación sexual, es la de “no habido”.

“Aún no lo han ubicado. Se encuentra como no habido. Él, en su DNI, tiene la dirección de Cerro de Pasco y se desconoce cuál es la dirección de su domicilio aquí en Lima. Hasta el momento no se tiene conocimiento de ello. Están haciendo la búsqueda. Sabemos que han ido al Congreso para indagar sobre su paradero, pero nadie lo ha visto”, dijo Camones Soriano en RPP.