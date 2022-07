Sigrid Bazán a Pedro Castillo: “Un mensaje a la nación vacío, con cero autocrítica”

La congresista de Cambio Democrático Sigrid Bazán cuestionó el mensaje a la nación que brindó el mandatario Pedro Castillo este jueves 28 de julio en el hemiciclo del Congreso. A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria indicó que el discurso que anunció el jefe de Estado no tiene una autocrítica.

“ Un mensaje a la nación vacío, con cero autocrítica y carente de anuncios de los grandes cambios por los cuales el país votó. Del mismo modo, inaceptable la hipocresía fujimorista, alardeando de lo que carecen: autoridad moral ”, escribió en su cuenta de Twitter.

En su discurso, el presidente de la República cuestionó la labor fiscalizadora del Congreso que realiza en los presuntos actos de corrupción.

“Desde los poderes fácticos y la oligarquía, existe un empeño por minar al Gobierno del pueblo sin mencionar el daño inmenso al país. He jurado por Dios y por la patria servir a mi país. Los insultos y las burlas no me harán retroceder; al contrario, me fortalecerán”, dijo Pedro Castillo.

Asimismo, habló sobre los problemas que atravesó su Gobierno en este primer año de mandato. Al respecto, indicó que un sector político y económico, que se rehusó a aceptar su derrota electoral, se aprovechó de los errores del mandatario para golpear al Ejecutivo.

En esa crítica, se dirigió a su oposición con la finalidad de calmar la crisis política que arrastra su gestión. “Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo. Pero en este año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderles la mano para trabajar juntos”, expresó.