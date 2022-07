Freddy Díaz se encuentra “no habido” tras denuncia de violación, indicó Lady Camones

La parlamentaria Lady Camones, presidenta del Congreso, se manifestó respecto a la reciente denuncia de violación presentada en contra del legislador Freddy Díaz Monago, excongresista de la bancada de Alianza para el Progreso. Camones señaló que el funcionario se encuentra “no habido”.

“Aún no lo han ubicado, se encuentra como no habido. Él en su DNI tiene la dirección de Cerro de Pasco y se desconoce cuál es la dirección de su domicilio aquí en Lima, hasta el momento no se tiene conocimiento de ello” , precisó la parlamentaria apepista, quien también pidió al Ministerio Público la más rápida intervención ante el caso.

Además, Camones adelantó para RPP que la Policía Nacional del Perú ya se habría acercado al Congreso “para indagar sobre su paradero, pero nadie lo ha visto”. En esa misma línea, la parlamentaria dijo también que la “Fiscalía ya tiene conocimiento” de la situación.

La presidenta del Legislativo indicó que existen dos partes policiales, el primero corresponde al interpuesto por la denunciante, que fue presentado la madrugada del último miércoles 27 de julio, y el segundo es uno que se realizó junto con “dos abogadas del MIMP y un acompañante masculino”.

De esta manera, Díaz Monago sería investigado por dos delitos, el primero correspondería a “la ingesta de bebidas alcohólicas en su despacho”, mientras que el segundo por el delito de la presunta violación.

Expulsión de Díaz Monago de APP tras denuncia de violación

Tras conocerse la denuncia que acusa a Freddy Díaz Monago, la bancada de Alianza para el Progreso realizó la expulsión del congresista de la organización política mediante un comunicado en el que condenaban sus acciones y solicitaban a la Comisión de Ética una reunión de emergencia para investigar el presunto delito cometido por el parlamentario.