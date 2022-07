Gobernadora de Arequipa sobre elección de presidenta del Congreso: “Aún no me han informado”

La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, asistió a la parada militar que se desarrolló este miércoles 27 de julio en la avenida Independencia por Fiestas Patrias. A su salida de la ceremonia, fue abordada por los periodistas locales y dio una respuesta desconcertante cuando le pidieron una opinión respecto a la elección de Lady Camones como presidenta del Congreso.

“Aún no me han informado”, respondió al escuchar la pregunta, e inmediatamente volteó a un costado. Así, cuando el periodista le volvió a formular la interrogante, Gutiérrez solo atinó a decir que deberían trabajar por el pueblo.

“Como ya he indicado. Ahora se tiene que trabajar para lo que es el pueblo, creo que se tiene que trabajar, como siempre lo he dicho, de manera unificada. No podemos perder otro año más. Tiene que trabajar el Congreso junto al Ejecutivo”, manifestó a radio San Martín.

Respecto al mensaje de 28 de julio del presidente de la república, Pedro Castillo, la autoridad indico encontrarse a la espera de un mensaje de unidad. Sobre su primer año de mandato, resaltó que haya viajado por las regiones, pero criticó los constantes cambios de ministros.