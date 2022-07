María del Carmen Alva sobre mensaje a la nación de Pedro Castillo: “Yo sinceramente no espero nada”

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva se refirió al mensaje a la nación que ofrecerá este 28 de julio el presidente de la República, Pedro Castillo, y señaló que no espera nada del discurso del mandatario. Sin embargo, comentó que sería positivo que aclare las circunstancias sobre las investigaciones que pesan en su contra.

“ Yo, sinceramente, no espero nada. Ojalá que diga algo, pero lo primero que tiene que hacer es decir, aclarar todo esto que está pasando . Espero que no venga como que aquí no pasó nada. Pero la verdad es que estamos acostumbrados a que nunca diga nada. Por los problemas de corrupción y por todo lo que está pasando en su familia, lo raro sería que diga algo”, dijo a la prensa.

Con respecto a la captura del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, consideró que si bien debe presentar pruebas que corroboren sus declaraciones, era un secreto a voces que había sido beneficiado para mantenerse prófugo de la justicia.

“Veremos qué dice, si salen las declaraciones para ver qué pruebas ha presentado. Imagino que si es colaborador eficaz es porque ya alcanzó pruebas y saber a qué se refiere (...). Era un secreto a voces (que haya recibido ayuda para fugarse), porque era imposible que no encontraran a Pacheco, a los sobrinos. Es evidente que los estaban protegiendo. Al final la mentira tiene patas cortas y la verdad sale siempre al final. Nos iremos enterando qué es lo que pasó y qué está pasando”, aseveró.

PUEDES VER: Bruno Pacheco confirma pagos ilícitos en los ascensos de la Policía Nacional

Finalmente, se mostró preocupada por la situación del país y enfatizó en que Castillo debe renunciar a la presidencia.