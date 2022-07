Congresistas de Arequipa y sus leyes con nombre propio

Roberth Orihuela Quequezana

En unos días los congresistas arequipeños cumplirán un año de gestión. Una de sus principales funciones, además de fiscalizar y representar a los ciudadanos, es la presentación de leyes que beneficien a todos los peruanos. Sin embargo, del análisis de algunos de los proyectos de ley que presentaron, se puede ver que muchas son normas con nombre propio y que siguen una agenda en contra de reformas que se hicieron en legislaturas pasadas, con el fin de perseguir intereses propios.

La agenda de Esdras

El legislador Esdras Medina Minaya, durante este primer año logró la aprobación y publicación de cinco normas, una es más polémica de la otra. Por ejemplo, logró la aprobación y publicación de la Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos. Esta norma es peligrosa por la posible eliminación del enfoque de género, que busca enseñar la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto a las ideas de todos; y porque podría provocar que en los años siguientes no se cuenten con libros, ya que se necesitaría de la aprobación de padres y organizaciones sociales.

Otra norma que logró impulsar Medina Minaya es la que “ Restablece la autonomía universitaria en el Perú ”. Esta ley cambia la estructura de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Esta fue observada por el Poder Judicial, que ordenó su no aplicación, pese a ello, el Congreso promulgó la norma.

Y si esto no fuera todo, el parlamentario Medina Minaya marca bien su línea de contrarreformas universitarias con el proyecto de ley que propone dar una segunda oportunidad a las casas de estudio privadas que no obtuvieron el licenciamiento de Sunedu. Se propone dar dos años más para adecuarse. A esto hay que contar la ley que declara de interés público la creación de la Universidad Nacional Mariano Melgar; entre otras.

Paredes con los maestros

Otro parlamentario con propuestas polémicas es Alex Paredes. Este congresista, asiduo seguidor de Pedro Castillo, promovió normas para reconocer la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el reconocimiento del derecho a pago por preparación de clases . Pero también está tras normas un tanto curiosas, como la Ley que declara de interés nacional la pedagogía del amor. Esta norma, explica el parlamentario en su sustento, se basa en que los maestros deben inculcar el respeto y comprensión a sus estudiantes. También, ha propuesto una norma que declara de interés la construcción del Puerto de Corio, y que ya se encuentra en la orden del día del Congreso.

Otras normas relevantes de Paredes son las que restituyen los cargos de director y subdirector a tiempo completo en los colegios, y una norma que plantea cambios en el sistema de cooperativas de ahorro y crédito.

Otras normas

En tanto, Edwin Martínez ya logró la publicación de tres normas. Se trata de una ley que promueve el desarrollo turístico del corredor de playas del litoral del sur peruano; la que declara de interés nacional la creación y equipamiento de albergues estudiantiles en zonas rurales del país; y la que formaliza la organización de las ollas comunes.

Pero también tiene normas que solo esperan la rúbrica del presidente Pedro Castillo, como la que promueve la creación de la Universidad Pública Fernando Belaunde Terry ; una que faculta la expulsión de extranjeros sentenciados por delitos o que cometan faltas; y hasta una que propone la derogación de los Contratos Ley, que mantienen las empresas privadas, como mineras, para mantener sus inversiones en el país.

Finalmente, Diana Gonzáles tiene dos normas publicadas. La primera es la que establece requisitos para ser ministro, y la otra es la que establece la cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al seguro social . Y tiene una ley aprobada que regula las apuestas deportivas que se realizan por internet.

No hicieron nada

Los otros dos congresistas de Perú Libre, María Agüero y Jaime Quito, no tienen leyes promulgadas . Ello pese a que, en el caso de Quito, es presidente de la comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa. Mientras que María Agüero es titular de la comisión de Trabajo.

Lo único que ha logrado Quito es la aprobación de la ley Mype, que promueve la formalización, competitividad, desarrollo y reactivación de las micro y pequeñas empresas. María Agüero que se declare de interés la construcción del Hospital Regional de Niño en Arequipa.

Congresistas no responden

Este medio intentó comunicarse con todos los parlamentarios para que puedan brindar sus declaraciones sobre su labor legislativa. Solo respondió Edwin Martínez. Este manifestó que no puede ponerse una nota.

Aseguró que realizó un trabajo de acuerdo a las necesidades que la población le requería durante sus semanas de representación. “Pero sí lo he dado todo, no me he puesto horarios ni obstáculos. Hice todo lo que está a mi alcance para ayudar a los ciudadanos”.