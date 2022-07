María del Carmen Alva: “Pedro Castillo nunca me ha llamado para conversar”

María del Carmen Alva señaló que no ha tenido oportunidad de conversar con Pedro Castillo, a excepción de un viaje en el que coincidieron en una actividad oficial. Esto a un año de que ambos asumieran tanto la presidencia de la República como la del Parlamento.

“(Pedro Castillo) nunca me ha llamado para conversar. (Coincidimos) las veces que ha venido al Congreso, esa vez que pidió el almirante (Jorge) Montoya para que viniera por la inmovilización del 5 de abril, pero de ahí en eventos por un tema puntual. Lo he visto el sábado, pero en esa ceremonia de desfile uno no conversa mucho”, indicó en entrevista a Canal N.

PUEDES VER Congreso: cuatro listas disputarán la elección de la próxima Mesa Directiva

Al respecto, consideró que el jefe de Estado no “ha sido muy dialogante o conversador” y expresó que una de las pocas oportunidades donde pudieron intercambiar palabras fue en un vuelo de helicóptero para una actividad oficial de setiembre de 2021.

“Yo cada vez que me encuentro con él yo soy muy cordial y cuando estuve solamente una vez tuve una oportunidad de estar en un helicóptero con él (...) yo le dije: ‘Presidente, piense y cambie de ministro de Trabajo (Iber Maraví)’. Me dijo que no, ‘si es buena gente, yo lo conozco’”, agregó.

En esa línea Alva consideró que desde el Ejecutivo se ha mantenido un mensaje de que el Congreso ha sido obstruccionista, no obstante, destacó que el Pleno haya siempre otorgado el voto de confianza a sus gabinetes.

“No puede decir el Ejecutivo que nosotros hemos estado petardeando. Más bien, ha sido al revés. Solo hemos escuchado mensaje de cierre del Congreso, cambio total de la Constitución con la Asamblea Constituyente y amenazas de parte de ellos”, enfatizó.