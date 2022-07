Jorge Montoya: “Fuerza Popular no es un partido de oposición porque apoya a Alianza para el Progreso”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, criticó a la bancada de Fuerza Popular por respaldar la lista a la Mesa Directiva 2022-2023 liderada por la parlamentaria de Alianza para el Progreso y primera vicepresidenta, Lady Camones.

En declaraciones a la prensa en los exteriores del Congreso, Montoya aseveró que dicho apoyo “ratifica” que Renovación Popular es “el único” partido de oposición al Gobierno de Pedro Castillo.

“El único partido de oposición es RP, no hay otro. Y Avanza País que nos está acompañando. Somos los únicos de oposición clara. En Avanza País hay un pequeño grupo que está apoyando a la otra lista, por eso no los mencioné. Se van a lograr los votos, estoy seguro. Fuerza Popular no es un partido de oposición porque está apoyando al partido de Alianza para el Progreso, que es un partido de Gobierno”, dijo el portavoz celeste.

“La división de la derecha hay que preguntarle a Fuerza Popular, ellos tienen la mayoría y ellos son los que han decidido ir con el partido oficialista. Ellos son los que tienen que responder, no puedo hablar por ellos. (...) Ustedes son testigos de los apoyos de APP para los gabinetes, para el ‘blindaje’ correspondiente, para no votar por la vacancia, la tesis bendita que todo el mundo estaba hablando y ahora se han olvidado. No lo hace un partido de oposición, sino que han venido apoyando al Gobierno”, agregó Montoya.

Jorge Montoya a Esdras Medina: “Que le vaya bien”

En otro punto de sus declaraciones, Jorge Montoya se refirió a su aún colega de bancada Esdras Medina, quien lidera la lista número 3 a la Mesa Directiva. Dicha lista incluye a Waldemar Cerrón (Perú Libre), Ilich López (Acción Popular) y Kathy Ugarte (Bloque Magisterial).

“Es su decisión y la respetamos, no tenemos nada más que decir. Él ha decidido agruparse con esa agrupación política, ha trabajado mucho con los maestros y tiene afinidad con ellos. Que le vaya bien. (¿Se van a tomar algunas medidas?) Internamente hay un procedimiento para hacer esto y lo vamos a seguir escrupulosamente”, señaló.

Montoya Manrique respaldó el pedido del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien le requirió la renuncia a Medina Minaya.

“Ya hemos conversado con él, él ya le pidió su renuncia también. Está molesto y tiene razón, no le han comunicado del tema a él ni a nadie. Eso ha molestado. En Renovación Popular estamos apoyando a una nueva integrante que es Gladys Echaíz. Consideramos que es la persona idónea para este puesto. Tiene las capacidades y la experiencia en el Estado durante más de 35 años, ha sido fiscal de la Nación”, añadió.