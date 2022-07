Oposición va dividida por la presidencia del Congreso

La congresista Lady Camones, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y actual vicepresidenta del Parlamento, es la primera candidata inscrita para el máximo cargo del Poder Legislativo. La acompañan sus colegas Martha Moyano, de Fuerza Popular; Digna Calle, de Podemos Perú; y Wilmar Elera, de Somos Perú, para las vicepresidencias. Otras dos listas se armaban para competir con esta al cierre de esta nota.

Calle. Digna Calle es cuota de Podemos en lista inscrita. Foto: Congreso

La bancada de Renovación Popular y una facción de Avanza País seguían en intensas conversaciones para presentar otra fórmula encabezada por la congresista Gladys Echaíz, quien se sumó recientemente a la primera agrupación, formada por el empresario conservador y excandidato presidencial Rafael López Aliaga, luego de renunciar a APP hace diez días.

Otras bancadas de izquierda y centro dialogaban con miras a armar una lista que buscaba liderar el parlamentario Héctor Acuña, nuevo integrante de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, quien también abandonó APP, la organización de su propio hermano, el empresario y trajinado político norteño César Acuña, diez días atrás.

La intención de destituir al presidente Pedro Castillo y a la vicepresidenta Dina Boluarte del Gobierno fue un factor que pesó para que Renovación Popular y un ala de Avanza País decidan apostar por Echaíz.

“Tuvimos la última reunión y una de las condiciones, no condiciones, digamos, sino una de las propuestas que todo el país espera era que nosotros continuáramos con la propuesta de una posible vacancia por incapacidad moral y la denuncia constitucional contra Dina Boluarte”, contó la congresista Norma Yarrow, de Avanza País, en la emisora televisiva Canal N.

“Hemos encontrado claramente en la reunión (...) con las diferentes fuerzas donde estaban APP, Fuerza Popular, Somos Perú y no hubo ningún indicio de que ellos quisieran continuar con esta agenda. La agenda para ellos era la gobernabilidad. Nosotros no creemos que exista en este momento una posibilidad de gobernabilidad. Lo que nosotros necesitamos es darle al país tranquilidad con una figura como Gladys Echaíz”, añadió.

Su colega Adriana Tudela, otra integrante de Avanza País, ratificó que apuntaban a una candidatura para asumir el Gobierno luego de una salida de Castillo y Boluarte del Ejecutivo.

“En este momento de crisis estamos en la responsabilidad de darle al país una alternativa liderada por una persona que pueda liderar una salida a la crisis inmediatamente, desde el primer momento. No creemos que debamos llevar a una persona que el propio bloque democrático está admitiendo con ese compromiso que no estaría preparada para asumir esa responsabilidad”, dijo en Canal N..

Tudela se refería al compromiso firmado por voceros de Fuerza Popular, Somos Perú, Podemos Perú y Avanza País para que Camones, si gana la presidencia del Congreso y después Castillo y Boluarte dejan el poder, la apepista deba renunciar a la directiva del Parlamento para que otro legislador sea elegido para sustituirla y que asuma un gobierno de transición.

“Tenemos que llevar a la presidencia a una persona que pueda afrontar una transición desde el primer momento”, adujo Tudela en la emisora.

Moyano. Fujimorista de los noventa a primera vicepresidencia. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Negociación abierta

Anoche, en las últimas horas del domingo, quienes apoyaban a Echaíz no habían cerrado una fórmula para candidatear.

“Yo creo que la señora Echaíz es la ideal para una situación de trance como la que vamos a vivir. (...) Mañana (hoy) a 8:45 a.m. van a saber cómo ha quedado (la lista). Aún no han terminado todos de hacer sus negociaciones. No está cerrado al cien por ciento”, comentó el congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, en el canal televisivo Latina ya cerca de las 11 p.m..

Durante el día, el último antes del cierre de inscripción de candidaturas, el bloque pro-Echaíz había buscado acercamientos hasta con las bancadas afines el Gobierno, incluso lanzando guiños hacia Perú Libre.

“No hay acuerdos con Perú Libre, pero sí nos hemos reunido con ellos. Del diálogo encontramos puntos en común que se evidenciaron en la primera legislatura, entonces no es que estamos contra el comunismo ni que somos comunistas, sino que solo estamos dialogando porque hicimos la invitación abierta para todas las bancadas para llegar a tener una agenda en común. No nos interesa de dónde vengan los votos”, expresó Montoya a La República.

Ciertamente, las matemáticas les jugaban en contra. Hasta anoche, el grupo de Camones calculaba tener unos 58 votos comprometidos a favor y el de Echaíz solo unas 16 adhesiones.

Ante esto, había unos 56 votos de parlamentarios que podían favorecer a otra lista o distribuirse entre esta y las abstenciones. Se abría así chance para una tercera alternativa..

Centro e izquierda

Héctor Acuña, ahora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, persistía en su aspiración de llegar a la presidencia del Congreso. A su favor, tenía varios integrantes de bancadas de izquierda y centro. Empero, hasta anoche tampoco había conseguido cerrar una fórmula.

Perú Libre, que inicialmente aspiraba a plantear una lista propia, estaba enrolado en las negociaciones en las que Héctor Acuña era opción para encabezar una lista multipartidaria sin hostilidad hacia el Ejecutivo.

En estas conversaciones, estaban un grupo mayoritario de Acción Popular y las bancadas del Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Bicentenario. Calculaban al menos 43 votos, pero Acuña anotaba que algunos apepistas de regiones, sus excompañeros, podían sumarse.

“Estamos apuntando a Héctor Acuña, quien ha llevado correctamente la Comisión de Presupuesto. Ha sido apreciado por muchos colegas, sobre todo de regiones, quienes han sabido tener el apoyo de la comisión. Ha concordado mucho con el Ministerio de Economía y ha trabajado en conjunto para lograr que se apruebe en una primera votación el presupuesto el 2022 y ese es un gran logro, sobre todo cómo ha ido trabajando en la comisión, ha habido bastantes consensos, escucha, es una persona que en realidad dialoga y eso es lo que queremos”, adujo el congresista Carlos Zeballos, vocero de Perú Democrático..

En la mañana, Héctor Acuña coincidió en un restaurante con el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, quien también integra la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Sin embargo, ambos negaron incluso haberse visto.

“No lo vi... Yo he estado con mi amigo Marticorena”, dijo Acuña sonriente a la prensa, en referencia a su colega de Perú Bicentenario Jorge Marticorena.

En la noche, las conversaciones seguían y en Perú Libre, el bloque más numero de este bloque, no descartaban siquiera apoyar sin integrar una lista.

“Lo que queremos es que llegue a buen puerto esa configuración que se viene trabajado (...). Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a ser parte de esta configuración y ser parte no necesariamente puede estar dentro de las cuatro bancadas que van a participar. Puede estar como también no (…) Hay que tener amplitud (… ) Y esta Mesa Directiva tiene que ser una mesa que le dé tranquilidad al país”, comentó el legislador Guido Bellido anoche en Latina..

Algunos incluso no descartaban la posibilidad de sumarse al apoyo a Echaíz si consiguieran un acuerdo que los favorezca, pese al ánimo procaída de Castillo de varios en ese bloque.

Bellido, sin embargo, adujo anoche que “por el momento no hay esa carta de la congresista Echaíz sobre la mesa”, sin llegar a descartan ningún escenario.

Más frontal fue su colega perulibrista Silvana Robles al tuitear anoche: “Candidatura de Echaíz representa el continuismo de la gestión Alva, rechazada ampliamente por el pueblo. Es tiempo de una Mesa Directiva de diálogo y concertación”.

Inscripción. Voceros de APP, fujimorismo, Podemos Perú y Somos Perú registraron lista un día antes de cerrarse el plazo. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Esta mañana se cierra el plazo para inscribir las listas que competirán por la mesa directiva. La elección está programada para mañana. Con la oposición dura dividida, se abre la posibilidad de una segunda vuelta sin nada aún definido..

Relaciones, llamados y persistencia

La congresista Lady Camones tiene pasado fujimorista: fue candidata de Fuerza Popular al Gobierno Regional de Áncash el 2018, sin éxito.

El partido de Keiko Fujimori, en un comunicado, reiteró que buscó la unidad cediendo su puesto en la lista de Camones y volvió a hacer un llamado a sumar “contra el comunismo”.

Renovación Popular y un ala de Avanza País, que se ha partido para esta elección, persistía en presentar la candidatura de Gladyz Echaíz, al cierre de esta nota.

Reacciones

Rosangella Barbarán, congresista y vocera de Fuerza Popular

“Ser coherente no significa imponer una lista sin buscar consenso en medio de esta fatal crisis. (Que haya) reflexión de todos los congresistas que realmente quieren ponerle fin a este nefasto gobierno”..

Silvana Robles, congresista de Perú Libre

“Prepotencia y despotismo no pueden continuar (...). Candidatura de Echaíz representa continuismo de la gestión Alva, rechazada por el pueblo. Es tiempo de una mesa de diálogo y concertación”.

Jorge Montoya, congresista y vocero de Renovación Popular

“Encontramos puntos en común con Perú Libre, no estamos contra el comunismo ni somos comunistas, hicimos invitación a todas las bancadas. No nos interesa de dónde vengan los votos”.

Roselli Amuruz, congresista de Avanza País

“Tengo el deber y la obligación moral (...). Pueden existir buenas intenciones por parte de la respetable Dra. Echaíz, pero necesitamos la unión de las fuerzas opositoras para impedir que el comunismo gane”..

Norma Yarrow, congresista de Avanza País

“Una propuesta era continuar con una vacancia. No hubo indicio de que ellos quisieran seguir esa agenda, sino la de la gobernabilidad. Nosotros no creemos que haya posibilidad de gobernabilidad”.

Carlos Zeballos, congresista de Perú Democrático

“Queremos una mesa equilibrada, con toque de izquierda, pero de centro. Apuntando a Héctor Acuña, quien llevó correctamente la Comisión de Presupuesto. Ha sido apreciado por muchos colegas”