Héctor Acuña lidera lista de izquierda a la Mesa Directiva

El exintegrante de Alianza Para el Progreso (APP) Héctor Acuña lidera la segunda lista presentada como opción para liderar la próxima Mesa Directiva del Congreso de la República. Esta lista está compuesta principalmente por parlamentarios de Cambio Democrático - Juntos por el Perú y exoficialistas. Competirá contra Lady Camones y Gladys Echaíz.

La segunda lista presentada de manera oficial la completan José María Balcázar Zelada (Perú Bicentenario) para la primera vicepresidencia; Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) para la segunda vicepresidencia; y Luis Roberto Kamiche (Perú Democrático) para la tercera vicepresidencia.

Al respecto, Héctor Acuña negó que la lista que integra sea la opción contraria a las conformadas por las fuerzas de oposición. Negó haber sido un defensor de Pedro Castillo durante su paso por Alianza para el Progreso: “Creo que están considerando mi votación real, yo no he blindado a nadie. En mi caso siempre me ha mantenido incólume y honesto. Lo más importantes es que soy un ingeniero constructor y lo que he aprendido en la vida es a construir y no a destruir”.

APP presentó lista encabezada por Camones

El último domingo 24 de julio, Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de APP, presentó la lista encabezada por Lady Camones. Asimismo, tal como adelantó La República, esta la integran Martha Moyano (Fuerza Popular) para la primera vicepresidencia; Digna Calle (Podemos Perú) para la segunda vicepresidencia; y Wilmar Elera (Somos Perú) para la tercera vicepresidencia.

“Lo importante es que este es un grupo parlamentario que consideramos democrático. El resto de colegas van a valorar la calidad personal de nuestros postulantes y los van a respaldar el martes 26″, manifestó Salhuana a la prensa.

Noticia en desarrollo