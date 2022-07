María del Carmen Alva: las polémicas y críticas durante su gestión en el Congreso

En julio del año pasado, la acciopopulista María del Carmen Alva fue elegida para ser presidenta y dirigir al Congreso de la República en el periodo anual de sesiones 2021-2022. Durante estos 12 meses, la gestión de Alva Prieto se ha caracterizado por hechos que han generado polémicas. Estos han sido comentados por los propios congresistas, así como por la ciudadanía peruana, convirtiéndola en el centro de críticas.

A este escenario se suma la alta desaprobación por parte de la población peruana en cuanto al desempeño de María del Carmen Alva. Es por ello que, en el marco de la elección de los próximos integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento, aquí traemos un recuento de los hechos que sucedieron durante su titularidad en este Poder del Estado.

Viaje a España y críticas a Pedro Castillo

El pasado 29 de noviembre, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, viajó a España con la finalidad de participar de la 143 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas (UIP). Según diputados españoles, Alva Prieto cuestionó con duros calificativos el Gobierno del presidente Pedro Castillo. Por ejemplo, señalaba que se caracterizaba por la “falta de legitimidad” y que había ministros “que no reunían los requisitos para ejercer el cargo”

De acuerdo al informe que realizó Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro —quien fue encargado de la misión de Perú en España— se lee que Alva lamentó que se promueva la iniciativa de una asamblea constituyente, ya que va “en contra de la institucionalidad democrática y de la separación de poderes”. Asimismo, el documento indica que almorzó con la “extrema derecha”.

El semanario Hildebrandt en sus trece informó que la titular de la saliente Mesa Directiva exigió a los diputados que emitan un pronunciamiento “señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo”.

Al respecto, María del Carmen Alva negó que haya intentado sabotear la gobernabilidad frente a autoridades españolas pese a que los mismos integrantes de la reunión indicaron lo contrario. Además, sostuvo que “la historia que se construye en la revista es totalmente falsa”.

Reunión. Incidente en España se habría dado antes de que en Lima se votara admisión de la moción de vacancia contra Castillo. Foto: difusión

El abrazo con Guido Bellido

Siguiendo con la línea de tiempo, en diciembre de 2021, el entonces congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo presentó una moción de censura contra María del Carmen Alva porque se conoció que la presidenta del Legislativo habría solicitado a diputados de España que emitan un pronunciamiento contra el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

Sin embargo, el Pleno rechazó dicha iniciativa con 20 votos a favor, 83 en contra y 16 abstenciones. Tras conocerse el resultado, lo que más llamó la atención es que el congresista de la bancada oficialista Guido Bellido se abrazó efusivamente con Alva Prieto.

Este acercamiento entre ambos fue muy comentado y criticado, ya que se asumió que era un símbolo de alguna alianza pese a tener posturas muy diferentes. Pero Bellido se pronunció y comentó que no es “ningún patán, lo cortés no es ningún pacto”.

“La verdad por delante, no fue ningún acuerdo de ningún tipo, solo fue un abrazo no autorizado, cuando se paró la presidenta me abrazó, solo atiné a reírme, sin embargo hay tanta gente de mala fe que pretende echarme montañas de odio por eso, pero no importa”, dijo en su tuit.

Gritó a la prensa: “Informen bien”

Como se informó, durante varios meses no se permitió que los hombres y las mujeres de prensa ingresen a los interiores del Parlamento ante la excusa de un informe de Defensa Civil o el acuerdo de portavoces. Este actuar obstaculizó el trabajo periodístico, a pesar de las solicitudes que presentaron varios gremios del rubro ante la titular del Legislativo.

En mayo, María del Carmen Alva enfrentó a la prensa a viva voz. Varios periodistas acudieron a los exteriores del Congreso para exigir que se les permita el acceso al Hemiciclo; sin embargo, terminó encarándolos de manera ofuscada y señalando que estaban “informando mal”.

“Yo he anunciado que se está acondicionando una sala. Va a haber una junta de portavoces sobre este tema. He recibido muchas opiniones sobre esto, así que vamos a hacer una junta de portavoces. No informen mal ”, dijo en aquella oportunidad.

Amenaza al Ejecutivo

A comienzos de junio, se filtró un audio de María del Carmen Alva en el que se presuntamente se pretendía sacar a Pedro Castillo de Palacio mediante un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales que sería evaluado por la Comisión de Constitución que estuvo presidida por la fujimorista Patricia Juárez.

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo. (...) Nosotros sacaremos un informe, también ‘Pati’ Juárez iba a sacar una ley (...). Nosotros no tenemos por qué desaparecer”, se le escucha decir.

Asimismo, comentó que asumiría la presidencia de la República en su calidad de titular del Congreso y que convocaría a elecciones generales en un tiempo de ocho meses para así retornar al Legislativo.

“Si las circunstancias se dan, que yo tengo que asumir y convocar a los ochos meses (elecciones), lo hago como presidenta del Congreso, pero yo regreso a ser congresista, ya me lo explicó Juárez ”, continuó con su discurso golpista.

En otro audio, Alva sostuvo que ante una posible destitución de Castillo Terrones, el Parlamento tendría el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su comentario se basa en la disolución del Congreso en el 2019 por parte del expresidente Martín Vizcarra.

“Lo que pasa es que el imbécil (Martín Vizcarra) al día siguiente se tomó la foto con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas estaban confiscadas, eso ya lo sabemos, pero ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros ”, relató María del Carmen Alva.

Condecoración a Merino

Un reciente hecho que ha generado críticas es que la saliente presidenta del Congreso condecoró al expresidente de facto Manuel Merino de Lama con una medalla de honor por haber sido titular de este Poder del Estado.

El hecho sucedió semanas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidiera blindar a Merino de Lama al archivarse la denuncia constitucional en su contra por las muertes de Inti y Bryan en noviembre de 2020.