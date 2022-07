Jorge Montoya sobre candidatura de Gladys Echaíz con Renovación Popular: “Nos tienen miedo”

El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, se pronunció luego de que la bancada de Fuerza Popular, por medio de su vocero, Hernando Guerra García, le pidiera a Gladys Echaíz que ocupe la tercera vicepresidencia en la lista que encabeza Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP).

En efecto, por medio de sus redes sociales, Montoya criticó este pedido del fujimorismo luego de que Gladys Echaíz fuera presentada como candidata a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso por acuerdo entre las bancadas de Renovación Popular y Avanza País.

“Nos tienen miedo. Lamentablemente la historia se repite. Hace un año nos dijeron y hasta amenazaron: ‘Desiste de postular a la Mesa Directiva. Hazlo por el bien del país. Unamos fuerzas en contra del comunismo’. Y todo fue una farsa; la historia ya la conocemos”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Asimismo, para Jorge Montoya, la invitación de Fuerza Popular a Echaíz solo denota que dicho grupo está “más cerca” del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Hoy sucede lo mismo. Fuerza Popular nos propone dejar de postular. Eso quiere decir que ahora están más cerca de Pedro Castillo. Bueno, nosotros respondemos: ‘Que el Perú vea quién realmente está contra el comunismo y este desgobierno’”, aseveró.

Seguidamente, añadió: “Nosotros somos coherentes en nuestros actos y posiciones políticas. No hacemos pactos con el diablo”.

Jorge Montoya defiende candidatura de Gladys Echaíz con Renovación Popular y señala que "les tienen miedo". Foto: captura/Twitter

Por su parte, Gladys Echaíz también cuestionó la invitación que le extendió el vocero de Fuerza Popular para integrar la tercera vicepresidencia en la lista de Lady Camones.

En conversación con La República, la también ex fiscal de la nación dijo que le sorprendió el anuncio del grupo fujimorista porque en la reunión que sostuvieron ambos —días antes— no le habían comentado nada al respecto.