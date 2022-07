Echaíz sobre invitación de Nano Guerra para integrar Mesa Directiva: “Días atrás no me comentó nada”

La congresista Gladys Echaíz cuestionó la invitación que le extendió el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra, quien le pidió que integre la Mesa Directiva ocupando el lugar de la tercera vicepresidencia que le corresponde a la bancada fujimorista con la lista de la parlamentaria Lady Camones (APP).

La solicitud del portavoz surge luego de que la exapepista anunciara el último sábado su candidatura a la presidencia del Congreso de la mano de Renovación Popular y Avanza País.

“ Bueno no sé con qué intención (Hernando Guerra) están haciendo la invitación, yo temprano hice mi invitación a las todas las bancadas democráticas que quieran unirse a este proyecto (mi candidatura). (…) Lo hecho de manera pública a través de una conferencia de prensa ”, dijo la congresista a La República.

PUEDES VER: Acuña sobre candidatura de Echaíz a Mesa Directiva: “Es una forma de entregar el Congreso al oficialismo”

Gladys Echaíz indicó, además, que le sorprende el anuncio del vocero de Fuerza Popular, puesto que en la reunión que sostuvieron ambos— días antes— de que oficializara su candidatura a la Mesa Directiva no le comento dicha iniciativa.

“ No sé por qué están haciendo la invitación, cuando me reuní con el señor Guerra días antes no me comentó sobre esto. Entonces a quién le debería preguntar es a ellos de por qué me están invitando (…) Mi candidatura fue a través de un consenso como se toman las decisiones en bancadas, no de manera personal como lo están haciendo ”, explicó a este medio.

Echaíz mencionó que, el lunes 25 de julio, las bancada de Renovación Popular presentará a los congresistas de otras bancadas que la acompañaran en su candidatura a la Mesa Directiva. “Nosotros el lunes (25 de julio) presentaremos nuestra lista oficialmente y quienes lo integrarán. No podemos adelantar nada. La presentación será pública”, sentenció.

Gladys Echaíz confirma su candidatura a la Mesa Directiva

La legisladora Gladys Echaíz, confirmó su candidatura para la Mesa Directiva del Congreso con el apoyo de la bancadas de Renovación Popular y Avanza País. De esta manera, la propuesta de la exapepista es la segunda con miras a las elecciones que se realizarán este 26 de julio.

“Habiendo recibido la invitación o las recomendaciones y pedidos de organizaciones civiles, de agrupaciones de toda índole, e incluso de colegas, demócratas, decidí acceder a la petición y postular a la Mesa Directiva del Congreso de la República”, expresó en conferencia de prensa.