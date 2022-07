Alex Flores sobre lista de APP para la Mesa Directiva: “Nos preocupa la propuesta de Lady Camones”

El congresista de la bancada de Perú Libre Alex Flores evidenció su preocupación respecto a la lista de Alianza para el Progreso para la Mesa Directiva del Congreso, el cual lidera Lady Camones.

“ Nos preocupa la propuesta de Lady Camones porque es el continuismo. La señora tiene el mismo perfil de la Mesa actual, en la cual ellos han estado polarizando mucho la política. Han tenido una actitud golpista y obstruccionista y han manejado la Mesa Directiva de manera arbitraria. Solamente se han aprobado reformas, leyes, políticas que le beneficia al sector de la derecha. No se han puesto a pensar en el pueblo y en las grandes mayorías. No ha sido plural, por lo tanto, yo creo que esto no da”, dijo en diálogo para RPP Noticias.

En ese mismo sentido, criticó a la Mesa saliente del Congreso, que está liderado por la accipopulista María del Carmen Alva, a la cual ha definido que no ha dejado trabajar tanto al gobierno del presidente Pedro Castillo como al propio Parlamento.

“Desde Perú Libre, siempre hemos planteado que tiene que haber una propuesta diferente a la Mesa Directa actual. Lamentablemente, no ha podido cohesionar, no ha podido ser convocante. Por el contrario, ha tenido un perfil golpista, obstruccionista y que no ha dejado avanzar ni Gobierno ni al Congreso . Creo que esto debe terminar, y se debe comenzar una nueva etapa con nuevos actores y cambiando de mentalidad. Ahora he escuchado unas propuestas que van por el continuismo y que sería lamentable para nuestro país”, acotó.

En cuanto a la posición de la bancada perulibrista sobre las candidaturas, Alex Flores sostuvo que “a estas alturas” no tienen claro ni decidido “cuál va a ser la postura” que van a respaldar. Agregó que “debería haber otro replanteamiento”.

“Tenemos hasta el día lunes para inscribirlo. Seguro se va a ir aclarando el tema y Perú Libre siempre estará del lado democrático”, manifestó.