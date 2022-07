Acuña sobre candidatura de Echaíz a Mesa Directiva: “Es una forma de entregar el Congreso al oficialismo”

El presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña, cuestionó la candidatura de Gladys Echaíz a la Mesa Directiva para el periodo 2022-2023 con la bancada de Renovación Popular. A través de su cuenta de Twitter calificó la iniciativa como “un sabotaje a la unidad y una forma de entregar el Congreso al oficialismo”.

“La presentación de una lista de candidatos a la mesa directiva por parte de Renovación Popular y Avanza País es un sabotaje a la unidad de las fuerzas opositoras, es una forma artera de entregar el congreso al oficialismo, agravando la crisis política que afecta al país”, escribió Acuña en su Twitter.

César Acuña se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Foto: captura Twiter.

La respuesta de César Acuña se dio luego de que Gladys Echaíz confirmara este sábado su postulación a la presidencia del Congreso con el apoyo—hasta el momento— de las bancadas de Renovación Popular y Avanza País.

Sobre ello, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, confirmó que recibió la invitación de Alianza para el Progreso para respaldar la candidatura de Lady Camones como presidenta del Congreso, pero que la solicitud fue rechazada debido a que— desde un comienzo—acordaron que no apoyarán a APP.

“La bancada de Renovación Popular apoya al 100% la candidatura de Gladys Echaíz. La reunión con Alianza para el Progreso fue pedida, pero nosotros no la aceptamos. No vamos a trabajar con ellos. Lo hemos dicho desde un comienzo que no vamos a apoyar a APP. Así que no tenía sentido tener una conversación”, precisó Montoya.

Asimismo Gladys Echaíz dijo que la decisión de rechazar la invitación fue tomada en consenso. “hubo un acuerdo de bancada y las decisiones se toman democráticamente con el voto de todos los participantes, la decisión fue unánime, entonces cualquier invitación de terceros sería contraproducente”.