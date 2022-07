Héctor Ventura sobre Yenifer Paredes: “No esclareció cómo recibía sus honorarios”

Dudas. Héctor Ventura, titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, se refirió a las respuestas dadas por Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, Lilia Paredes, y cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo.

En efecto, Yenifer Paredes se presentó ante el grupo parlamentario para responder por presuntos ofrecimientos de obras en el distrito de Chadín (Cajamarca), correspondientes al 16 de setiembre de 2021.

“La señorita Yenifer Paredes se pudo explayar sobre estos presuntos actos de corrupción, y, cual reflejo característico de este Gobierno, nuevamente, nos ha dado informalidades del ámbito laboral ”, manifestó Ventura.

Seguidamente, recordó que Paredes solo decía que trabajaba para la empresa “JJM Espino Ingeniería & Construcción” reconociendo que recibió al empresario Hugo Espino en Palacio de Gobierno para ver “temas de sus labores personales y particulares”.

“ Ella no ha podido esclarecernos cómo recibía sus honorarios . Ella dice que percibía 1.500 soles mensuales, pero no emitía ningún recibo por honorarios. Ella no estaba en planilla. Una total informalidad. No ha podido demostrar cómo es que rendía cuentas a su jefe inmediato . Ella no emitía descargo alguno de los trabajos que hacía. En todo momento ha mencionado que tenía un contrato verbal”, afirmó el también congresista de Fuerza Popular.

En ese sentido, Héctor Ventura consideró que “probablemente estamos ante una evasión de impuestos” de la empresa JJ Espino debido a que no consideran los sueldos y honorarios de Yenifer Paredes.

En otro momento, recalcó que la próxima Comisión de Fiscalización tiene “la obligación” de seguir investigando a Pedro Castillo por los presuntos actos ilícitos en el caso Sarratea.

“Hay una línea de investigación sobre una presunta organización criminal familiar. Debemos denominarlo así porque hoy, probablemente, también esté involucrada la primera dama, Lilia Paredes”, añadió.