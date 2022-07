El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que su colega de bancada Gladys Echaíz no postulará a la presidencia del Congreso de la República.

“Es una persona muy profesional y correcta. Nos ha manifestado su intención de declinar a cualquier tipo de postulación. No tiene intenciones de postular a la Mesa del Congreso. Agradece a todos los que han estado pensando en ella, los que se han acercado a ella para tratar de convencerla. Hemos hablado con ella. Considera que hay mucho trabajo que hacer y prefiere hacerlo desde su bancada”, dijo Montoya a la prensa.

“Vamos a dejar a libertad a los congresistas para que voten a conciencia. No vamos a participar en este Congreso, nos vamos a mantener como una oposición responsable y firme como siempre marcando la línea que debe seguir el Gobierno y haciendo lo posible para que la gobernabilidad se dé. Somos conscientes que el presidente ha terminado su periodo de mandato con todo lo que se viene presentando alrededor de él, debemos de pensarlo cómo relevarlo del poder”, agregó.

El portavoz precisó que la declinación de Echaíz Núñez “no tiene nada que ver” con la intención de Fuerza Popular de respetar el acuerdo político de 2021 y apoyar la candidatura de Alianza para el Progreso.

“Lamentablemente los votos no dan. Hemos hecho un cálculo de votos si teníamos la capacidad (de ganar) y no lo tenemos porque Fuerza Popular está apoyando a APP. Al apoyar a APP no hay capacidad para revertir esa situación. Han decidido respetar ese acuerdo, del cual no conocemos y no queremos respetarlo”, apuntó.

Jorge Montoya: “Las bancadas no concuerdan con nuestros principios y valores”

El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya indicó que se llevaron a cabo conversaciones con todas las bancadas, pero que estas no “concordaron con los ideales de cada uno”.

“No concuerdan con nuestros principios y valores, los que están en las listas y los que están postulando a la Mesa Directiva no tenemos la misma vinculación ideológica. Nosotros valoramos mucho los valores que respetemos: la familia, el amor a la patria, la honradez”, explicó Montoya Manrique.