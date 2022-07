Elvis Vergara, vocero de Acción Popular: “Es muy difícil que la bancada vote en bloque por Lady Camones”

El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, aseguró que “es bastante difícil” que su bancada vote por la lista para la Mesa Directiva liderada por la parlamentaria de Alianza para el Progreso y primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones.

“Es muy difícil, bastante difícil, que la bancada de Acción Popular vote en bloque por Lady Camones. Probablemente vaya a tener uno u otro voto de la bancada, pero bien difícil que sea el voto mayoritario, porque ella tiene una posición que a nosotros no nos parece adecuada con respecto al partido”, dijo Vergara a la prensa en el hemiciclo.

El portavoz de la bancada también afirmó que su correligionaria Marleny Portero fue elegida como posible candidata para una lista aspirante a la Mesa Directiva.

“Nosotros tenemos a Marleny Portero como nuestra candidata a la Mesa. Sin embargo, la bancada aún no ha decidido si va a formar parte o no de una Mesa porque también es una opción no hacerlo. Eso va a depender de lo que se converse en los próximos días. Todavía tenemos hasta el día lunes”, precisó.

Finalmente, Elvis Vergara consideró que Héctor Acuña “podría ser una opción para jalar los votos que estarían apostando por Lady (Camones)”.

Lady Camones tildó de “banda delincuencial” a Acción Popular

En un audio grabado en un local de Alianza para el Progreso, la congresista Lady Camones calificó a la bancada de Acción Popular como “banda delincuencial”. Con esta expresión aludía al hecho de que seis de sus integrantes, los denominados ‘Niños’, estarían coludidos con el Gobierno de Pedro Castillo a cambio de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Acción Popular es una banda delincuencial (…). De verdad, yo tengo uno de Áncash. ¡Dios mío! Es el que lidera todo y es el cabecilla (…), es Darwin Espinoza”, dijo Camones Soriano.