EN VIVO: El exministro del Interior Mariano González responde ante la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización del Congreso sesiona este jueves 21 de julio, desde las 9 de la mañana, para escuchar los testimonios que motivaron la salida de Mariano Gonzales en el Ministerio del Interior (Mininter), por disposición del presidente de la República, Pedro Castillo, luego de que este formara un equipo especializado en lucha contra el crimen organizado a solicitud de la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto Rivera.

Congreso EN VIVO: Mariano González, Aníbal Torres y Willy Huerta responden ante Comisión de Fiscalización 09:59 Mariano González: "Pedro Castillo me recomendó que Beder Camacho sea viceministro en el Ministerio del Interior" Durante su declaración, el exministro Mariano González, dijo que el presidente de la República, Pedro Castillo le recomendó que Beder Camacho, subsecretario de Presidencia, asuma como viceministro de Orden Interno en la cartera del Ministerio del Interior. 09:49 Mientras declaraba Mariano González, la Fiscalía dispuso iniciar una investigación contra Pedro Castillo La fiscal de la Nación, Marita Barreto, dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la administración pública e incubrimiento personal por la salida de Mariano Gonzáles en el Ministerio del Interior. 09:43 González menciona que la gestión del nuevo ministro del Interior no logrará capturar a Silva, Pacheco y Vásquez MNariano González señala que la nueva gestión de Willy Huerta en el Ministerio del Interior no logrará la captura de los prófugos de la justicia. Según mencionó: "no lograrán capturar a los investigados". 09:39 Mariano González señala que están siguiendo a su esposa El extitular del Mininter señaló que si bien no hay un reglaje en su contra, existe un personal que siguió a su esposa cuando se desempeñaba en el cargo. “Durante mi gestión como ministro mi esposa fue víctima de seguimiento, tanto en el distrito de San Isidro, como en la zona de Chacarilla y se verificó la presencia de una misma persona. No hay que tener más de dos dedos de ferente para tener la certeza de que si ves a alguien en dos zonas distintas de Lima o es causalidad”, indicó el extitular del Mininter. 09:37 El exministro dice que para lograr capturar a Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez cambió a los altos mandos de la Policía El exministro Mariano González señaló que los cambios en altos mandos policiales en Inteligencia responde a una estrategia para lograr capturar a los prófugos de la justicia al exministro Juan Silva, exsecretario presidencial Bruno Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo. 09:33 Mariano González dice que no se avergüenza de haber estado en el Ministerio del Interior Mariano González indicó que cuando aceptó la invitación del cargo en el Ministerio del Interior quiso devolver a la ciudadanía el orden y la seguridad, así como la manera hacer política de manera responsable. Según dijo: "yo no tengo nada de qué avergozarme era un compromiso patriótico, quise demostrar a la población que se puede trabajar con eficiencia" 09:24 El exministro del Interior, Mariano González, declara ante la Comisión de Fiscalización El exministro del Interior, Mariano González ante la Comisión de Fiscalización, dijo que los cambios en las altos mandos de la Policía Nacional del Perú generó el malestar del Gobierno que lidera el presidente Pedro Castillo. El exfuncionario señaló que los cambios de César Vallejos Mori como director general de Inteligencia del Mininter y el coronel Harvey Julio Colchado Huamani, como jefe de la División de Busquedas de Personas de la dirección general de Inteligencia del Mininter fueron uno de los motivos para su salida.

El grupo parlamentario, que lidera el congresista Héctor Ventura, citó para este jueves al presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, quien deberá responder por los cuestionamientos en la remoción de González. Asimismo, la solicitud se extiende para el nuevo titular del Mininter, Willy Huerta, quien informará bajo qué condiciones el gobernante le encargó asumir la cartera en mención.

A esta sesión se suma la presencia de Mariano González, quien señaló el último martes que el presidente Pedro Castillo obstruye la justicia para evitar la captura de su sobrino Fray Vásquez, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y el exministro Juan Silva.

“Hoy no tengo dudas del compromiso que el señor Castillo tiene con la corrupción. No tengo dudas de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia. Creo que el señor Castillo está obstruyendo a la justicia porque está impidiendo el trabajo de los agentes de Inteligencia especializados que buscan a los prófugos”, manifestó en Panamericana TV.

“El presidente Castillo, en una llamada telefónica, me dijo que le dé explicaciones de mis decisiones y le dije: ‘Si gusta, voy de inmediato a conversar para explicarle’, y me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana, a los tres minutos colgué y emitió un tuit”, sostuvo el exfuncionario.