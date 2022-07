Patricia Chirinos tras declaraciones de Mariano González: “Hoy la vacancia no se puede dar”

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, afirmó que, en la actualidad, no hay los 87 votos necesarios para aprobar una eventual moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Esto, luego de las versiones del exministro del Interior Mariano Gonzáles de una supuesta “obstrucción a la justicia” por parte del jefe de Estado.

Durante una entrevista en Canal N, la legisladora señaló que, al consultar con los voceros de cada bancada en el Congreso, solo se confirmaron 75 votos a favor, por lo que exhortó a otros parlamentarios a sumarse a dicha prerrogativa.

“Conversando con la gente, con las amas de casa, con los cobradores de combi, con la gente de la calle, peatones, ellos dicen: ‘¿Cuándo el Congreso va al fin terminar con esto?’. La única forma que tiene el Congreso de terminar con este Gobierno de corrupción y de hambre es la vacancia (contra Pedro Castillo), pero la gran verdad de la vacancia, al día de hoy, es que no se puede dar ”, manifestó este jueves.

En ese sentido, instó a Verónika Mendoza, fundadora de Nuevo Perú y aliada del Gobierno de Pedro Castillo, a sumarse con los votos de la bancada de Cambio Democrático (ex Juntos por el Perú).

“De Podemos Perú nos faltaría (José) Luna y (Óscar) Zea. De los no agrupados, no tenemos los votos de Susel Paredes, Flor Pablo y Luis Picón. He conversado con el congresista Edward Málaga, con él sí estamos por la vacancia (…) Necesitamos los votos de Juntos por el Perú (Cambio Democrático), que la señora Verónika Mendoza apuesta por los intereses del país . Ella definitivamente (sigue siendo aliada de Pedro Castillo). Aquí ya no se trata de hablar, se trata de hacer con los votos”, aseveró.

En otro momento, Patricia Chirinos se pronunció sobre las declaraciones de Mariano González, en las que afirma que Pedro Castillo “tiene un compromiso con la corrupción”, acusándolo de impedir la captura del extitular del MTC Juan Silva, el ex secretario presidencial Bruno Pacheco, entre otros.

Al respecto, la también tercera vicepresidenta del Parlamento opinó que lo dicho por González es “una prueba más” contra el Gobierno de Pedro Castillo, al considerar que “no es normal” que un jefe de Estado “haya dado su confianza a un ministro y la retire de un momento a otro”.