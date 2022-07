Edwin Martínez ignora la baja popularidad del Congreso y asegura que tiene el 100% de aprobación

El congresista Edwin Martínez de Acción Popular aseguró tener el 100% de aprobación de la población. El representante de la región Arequipa prefirió restarle importancia y desconocer la última encuesta de opinión de Ipsos Perú que señala que el 79% de la ciudadanía desaprueba la gestión del Congreso de la República.

“Yo siento que tengo el 100% de aprobación de la población a la que yo represento. Yo voy a Arequipa y recibo aplausos, abrazos y cariño de toda la gente. Supongo que he superado a Gareca (en aprobación). No es que yo me quiera demasiado. Considero que, si bien el Congreso ha cometido errores, no ha cometido horrores como el Ejecutivo y, si no hace un control político, se nos va la libertad”, declaró a Canal N.

En esta línea, Edwin Martínez culpó a la prensa y a un grupo de políticos de haber contribuido a deteriorar la imagen del Parlamento: “Lamentablemente muchos medios de prensa y políticos mediocres le han tirado todo el barro al Congreso de la República. Y esta historia viene de los noventas cuando entra Fujimori y dice que el Congreso no lo deja gobernar”.

Edwin Martínez y ‘Los Niños’ de Acción Popular

A fines de febrero, el congresista Edwin Martínez deslindó de las acusaciones que realizó la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien lo sindicó como uno de ‘Los Niños’, congresistas de Acción Popular que se habrían confabulado con el mandatario para beneficiarse con obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Semanas después, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López por presunto delito de tráfico de influencias.

Además, inició la pesquisa contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva por presunta colusión.

El Ministerio Público indaga si ellos integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encabezada por el presidente Pedro Castillo.