María del Carmen Alva adelanta su retorno a Lima por declaraciones del exministro Mariano González

La saliente presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se pronunció sobre las acusaciones del exministro del Interior Mariano González respecto a los motivos de su intempestiva salida del sector. En ese sentido, la también parlamentaria decidió adelantar su regreso de Ciudad de Panamá, donde venía atendiendo una invitación de la presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), Silvia del Rosario Giacoppo.

La titular de la Mesa Directiva dijo, además, que se convocó a Junta de Portavoces este miércoles 20 de julio, reunión en la que se conversará sobre las polémicas declaraciones de González Fernández, quien acusó al presidente Pedro Castillo de no avalar la lucha contra la corrupción en el país.

“He adelantado mi retorno a Lima desde Panamá, donde participaba en actividades parlamentarias, en un evento internacional. En coordinación con la presidenta encargada, Lady Camones, se ha convocado a Junta de Portavoces para hoy, desde las 12.00 p. m.”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Alva Prieto manifestó que el Legislativo deberá poner sobre la mesa las revelaciones del ‘ministro del amor’ y priorizar las necesidades del país para salir de la crisis que se vive actualmente.

“Lo denunciado por el exministro Mariano González revela las intenciones del Gobierno de blindar a prófugos criminales a toda costa. El Congreso actuará en el marco de la Constitución, anteponiendo los intereses de nuestro país, que está muy golpeado por el actual desgobierno”, escribió.

Mariano González acusó a Pedro Castillo de tener “un compromiso con la corrupción”

El exministro del Interior Mariano González acusó al presidente de la República, Pedro Castillo, de tener un compromiso con la corrupción. Asimismo, señaló que no tiene dudas de que el jefe de Estado busca obstruir la administración de justicia al removerlo del Mininter.