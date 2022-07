Congresistas de oposición promueven moción de vacancia contra Castillo tras salida del exministro González

El último martes 19 de julio, el presidente de la República, Pedro Castillo, informó que tomaría juramento al nuevo ministro del Interior, con lo que daría por concluida la gestión de Mariano González al frente del Mininter. Una hora después, Willy Huerta Olivas asumía el cargo y se convertía en el séptimo funcionario en liderar la cartera.

Posteriormente, Mariano González se presentó en diversos medios para hablar sobre su salida y señaló que se dio de imprevisto. El extitular del Mininter agregó además que no le quedaba duda de que el mandatario Castillo estaba comprometido en actos de corrupción. “Yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción. Y no tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia”, manifestó.

Ante esta situación, diversos personajes del ambiente político expresaron sus posturas. Entre ellos, un grupo multipartidario de congresistas de oposición revelaron sus intenciones que presentar, nuevamente, una moción de vacancia en contra del jefe de Estado, amparados en las declaraciones de González.

El parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, fue uno de los primeros en pronunciarse y asegurar que, apenas se conforme nuevamente la Mesa Directiva del Congreso, presentarán una moción de vacancia. El legislador agregó que quienes no voten por su iniciativa sería encubridores de la presunta corrupción del Gobierno.

“ Apenas se instale la nueva Mesa Directiva del Congreso presentaremos una moción de vacancia . Y los congresistas que voten en contra significará que están coludidos con este Gobierno corrupto”, escribió en su cuenta de Twitter.

Montoya promueve vacancia presidencial. Foto: Twitter de Montoya

En esa misma línea se expresó su correligionaria Adriana Tudela, quien dejó un escueto pero contundente mensaje a través de sus redes sociales: “ Vacancia ya ”.

Tudela promueve vacancia presidencial. Foto: Twitter de Adriana Tudela

Asimismo, el congresista no agrupado Carlos Anderson mencionó que él también estaba promoviendo una moción de vacancia e interpeló a los parlamentarios Sigrid Bazán, José Jeri y Flor Pablo para ver cuál sería su postura.

“El Congreso no es una persona. Somos 130 congresistas, cada cual con sus propios intereses. Comencemos a individualizar. Sra Flor Pablo, ¿votará por la vacancia ? Srta Sigrid Bazán, ¿votará por la vacancia ? Sr. Jeri...,etc. Uno por uno. Por mí estoy promoviendo una moción de vacancia ”, enfatizó.

Anderson promueve vacancia presidencial. Foto: Twitter de Carlos Anderson

Por su parte, Wilmar Elera, de Somos Perú, argumentó que era necesario que el presidente Castillo dé un paso al costado por las revelaciones de González, en las que señala que el mandatario tendría intenciones de obstruir la justicia.

“Vacancia por obstrucción a la justicia. Según los hechos suscitados el día de ayer, con la destitución del Ministro del Interior, no podemos permitir que se interrumpan los procesos de investigación sobre corrupción . ¡El Perú no puede permitirlo!”, aseveró.