Junta de Portavoces recomienda invitar a Aníbal Torres a responder ante Comisión de Fiscalización

La Junta de Portavoces del Congreso acordó proponer, para este jueves 21 de julio, invitar a la Comisión de Fiscalización al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres. Asimismo, concertó convocar al ministro de Justicia, Félix Chero, a la Comisión Permanente para informar sobre sus declaraciones ante un presunto cierre del Parlamento. Estas decisiones se dieron luego de la reunión de urgencia que sostuvo el grupo de trabajo parlamentario a raíz de la salida del exministro Mariano González de la jefatura del Mininter y sus posteriores comentarios con respecto a un hipotético vínculo entre el presidente Pedro Castillo y algunos supuestos actos de corrupción.

“Dada la coyuntura política que hemos vivido el día de ayer por las declaraciones vertidas por el exministro Mariano González, con carácter de urgencia, citamos el día de hoy a Junta de Portavoces. Con la presencia de 10 portavoces (hemos acordado), primero, cursar invitación al ministro de Justicia, Félix Chero , a la Comisión Permanente para el día de mañana jueves 21 a las 12 del mediodía. El segundo acuerdo es proponer a la Comisión de Fiscalización citar al premier Aníbal Torres y al actual ministro del Interior, Willy Huerta”, comunicó la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, mediante conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que también se ha acordado invitar al exministro del Interior Mariano González, a raíz de su salida de la jefatura del Mininter.

PUEDES VER: Avanza País presentará proyecto para reducir votos para la vacancia presidencial de 87 a 78

“También se ha cursado una invitación de la Comisión de Fiscalización para que asista el día de mañana, jueves 21, a las 9 de la mañana, al exministro Mariano González”, enfatizó.

María del Carmen Alva sobre acusaciones de Mariano González: “Revela las intenciones del Gobierno de blindar a prófugos”

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, se refirió a las declaraciones de Mariano González sobre una presunta corrupción en el Gobierno de Pedro Castillo y señaló que sus palabras “revelan las intenciones” del Ejecutivo para blindar a prófugos.

“Lo denunciado por el exministro Mariano González revela las intenciones del Gobierno de blindar a prófugos criminales a toda costa. El Congreso actuará en el marco de la Constitución, anteponiendo los intereses de nuestro país, que está muy golpeado por el actual desgobierno”, escribió en su Twitter.

Tuit de María del Carmen Alva. Foto: captura de Twitter/María del Carmen Alva

Mariano González acusa a Pedro Castillo de avalar la corrupción

El ahora exministro del Interior Mariano González acusó al presidente de la República, Pedro Castillo, de tener un compromiso con la corrupción y aseguró no tener ninguna duda de que busca obstruir la administración de justicia al removerlo del Mininter.