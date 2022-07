Amuruz: Acuerdo para que APP asuma la Mesa Directiva “no está escrito en piedra”

La congresista Rosselli Amuruz de Avanza País se pronunció en contra de que se respete el acuerdo tomado por las bancadas del Congreso de la República en el 2021 para que sea Alianza para el Progreso (APP) quien asuma la presidencia del Parlamento. Consideró que se necesita un nueva Mesa Directiva fuerte y, tras la salida de Gladys Echaíz, no considera que la organización de César Acuña pueda garantizarlo.

“Nosotros continuamos con la idea de que queremos formar parte de la Mesa Directiva, Avanza País quiere permanecer en la mesa. Estamos en conversaciones, las negociaciones continúan con el bloque democrático. No es ajeno que hay un acuerdo donde está APP presidiendo la Mesa Directiva, pero en el camino suceden cosas y nada está escrito en piedra. Todo puede cambiar”, declaró a Canal N.

Sobre la renuncia de Gladys Echaíz

Ante la renuncia de la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz a la bancada de Alianza para el Progreso, Rosselli Amuruz consideró que se debe “abrir el abanico” para que otras bancadas presenten candidatos como reemplazos de María del Carmen Alva en la presidencia del Congreso.

PUEDES VER: Fiscalía dispone investigación preliminar contra ministro Jorge Prado por contratación de su sobrino

En tanto, Gladys Echaíz, ahora en condición de no agrupada, explicó que un posible cargo en la Mesa Directiva no está entre las razones que mueven sus acciones, pero consideró que sí estaría presta a integrar una lista parlamentaria en caso de que se la necesite de suma urgencia. “Solo si mi país me necesita, nada más”.