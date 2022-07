Buscan más apoyo en el Parlamento para adelanto de elecciones

La propuesta de adelanto de elecciones generales del grupo Consenso Ciudadano, que promueve el expresidente Francisco Sagasti, busca respaldo de congresistas de diferentes bancadas para que se inicie el proceso para su aprobación. Para los próximos días, espera concretar los primeros pasos.

La iniciativa Consenso Ciudadano, que suma aportes de diversos colectivos, plantea que los mandatos del presidente Pedro Castillo y del actual Congreso terminen en julio del próximo año, ya no el 2026, y que, en nuevas elecciones, la población escoja otro jefe del Estado y otro Poder Legislativo, que ejerzan por tres años.

Propone que los comicios adelantados cumplan condiciones especiales: un día de votación para la presidencia y otro para Congreso y segunda vuelta presidencial, que los legisladores puedan tentar su reelección, veto a quienes hayan tenido condena por crimen organizado, lavado, narcotráfico, terrorismo, enriquecimiento ilícito, corrupción, violencia a la mujer, familia, sexual, contra poderes del Estado y orden constitucional, inhabilitados por el Parlamento y registrados como deudores alimentarios morosos.

También plantea que los candidatos sean designados en elecciones primarias de los partidos por sus militantes con postulaciones individuales, no de listas. De ese modo, buscan quitar peso a las cúpulas partidarias y sumar democracia interna.

Además, apunta a que el próximo Congreso deba hacer una reforma política integral para que el 2026 sean elegidas autoridades con una mejor representación de la población.

En este esfuerzo de Consenso Ciudadano, participan diversas organizaciones: Confluencia Perú, Fuerza Ciudadana, Colectivo Rafael Roncagliolo, Grupo Valentín, entre otras.

La vía civil

A diferencia del proyecto del colectivo La Propuesta, que recolecta firmas de la población para presentarlo al Legislativo como iniciativa ciudadana, Consenso Ciudadano incluye la posibilidad de reelección de los actuales congresistas y no incorpora las elecciones primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (paso), en que la población, no solo militantes, define a los candidatos para las elecciones del 2023, y que el siguiente presidente y Parlamento solo estarían hasta el 2026.

“Es un recorte de mandato más que un adelanto de elecciones, es una renovación para completar los tres años que faltan. Con La Propuesta, vamos en la misma dirección porque los proyectos llegarán al Congreso. Buscamos que se apruebe allí y luego vaya a referéndum, donde la población ratifique la fórmula que resulte”, dice Carlo Magno Salcedo.

Según el vocero de Consenso Ciudadano, tienen acercamientos con algunos congresistas y en los próximos días dirá quiénes hacen suyo el proyecto.

“Se ha avanzado con algunos parlamentarios. En los próximos días, debe haber algo más concreto. Creemos que esto debe ser multipartidario”, añade.

Alega que Sagasti no participa en la iniciativa como militante del Partido Morado, sino como personalidad. Asimismo, asegura que los morados no han estado en las conversaciones.

Aunque ya hay proyectos de adelanto de elecciones, han sido archivados; la apuesta hoy es que la ciudadanía logre otro resultado. “No es propuesta de un proyecto político, sino canalizar una demanda ciudadana”, dice.

Diferencias con proyecto que colecta firmas

Natalia Rodríguez, del colectivo La Propuesta, aclara diferencias entre su iniciativa y la de Consenso Ciudadano: no plantea adelantar elecciones para escoger un gobierno de 5 años, no prohíbe participación de sentenciados y no exige que se cumplan elecciones primarias abiertas.

“Recibimos la invitación para compartir esfuerzos. Respetamos y valoramos la iniciativa, en este momento todos los esfuerzos suman, pero nuestra propuesta es ciudadana”, aduce.

Reacciones

Jorge Luis Yrivarren, Confluencia Perú

“La iniciativa no solo recoge el sentimiento ciudadano (encuestas), sino integra diversas propuestas de organizaciones en el Congreso, de la sociedad civil, regionales y de base, políticas, personalidades”.

Ceclila Israel, Fuerza Ciudadana

“Es muy importante coadyuvar a una salida democrática a la crisis y esta propuesta es un buen camino y canaliza el 68% de opiniones frente al golpismo, al desgobierno y a la crisis institucional”.

Walter Albán, Colectivo Rafael Roncagliolo

“Viene una etapa de discusión más a fondo para seguir sumando al más amplio consenso. Habrá que ver si se debe hacer modificaciones para eso. Lo importante es que haya reacción de la sociedad civil”.

Edward Dyer, Grupo Valentín

“Es cierto que la crisis política no se soluciona con solo adelanto de elecciones. Pero es igual de cierto que seguir como estamos es insostenible. La población ya no lo tolera. Toca pensar más allá”.

bajo observación. Aunque ya se han archivado proyectos de adelanto electoral en el Parlamento, grupos ciudadanos persisten en canalizarles esa demanda de la población.