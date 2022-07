Roberto Kamiche habría llevado a su pareja como asesora en el Congreso

El congresista Roberto Kamiche de Perú Democrático habría llevado a trabajar al Congreso de la República a su actual pareja sentimental, quien se desempeña como asesora de su despacho parlamentario, con un sueldo de S/ 12.000. El exoficialista fue captado llegando al Poder Legislativo conduciendo el vehículo de Katherine Marita Cruz Vargas, quien evitó pronunciase sobre su vínculo con el parlamentario.

El programa “Panorama” tuvo acceso al parte de una denuncia policial que data de mayo del 2021, en Trujillo, antes de la juramentación de Kamiche como congresistas. En él se detalla que su expareja lo denuncia por agresión psicológica. La víctima relata que el legislador le saca en cara su nueva relación y le dice abiertamente que la llevará a trabajar como asesora al Congreso.

Al respecto, el exoficial mayor José Cevasco aclaró que lo cometido por Roberto Kamiche sería una falta al Parlamento y un delito: “Los parlamentarios pueden llevar al personal de su confianza, pero de ningún punto de vista a una pareja sentimental. Si se demuestra que este parlamentario llevó a su pareja a su despacho congresal, se configura el delito”.

Al respecto, Katherine Cruz Vargas, quien tiene el cargo de asesora 1 en el Parlamento, evitó pronunciarse al respecto: “Disculpe, yo no soy una persona pública”, dijo a “Panorama”. Aunque en el dominical pudo acceder a fotografía donde se les aprecia a ambos actuar de forma cariñosa y mensajes en los que se evidencia un trato de pareja.