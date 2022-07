Alva sobre posible vacancia contra Castillo: “Los congresistas de izquierda se van a inmolar por él”

La titular del Congreso, María del Carmen Alva, se refirió a la presentación de una posible moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, en la próxima legislatura y en el marco de la reciente aprobación del informe final que recomienda acusar constitucionalmente al jefe de Estado. Sobre el tema, la también legisladora comentó que ve un panorama complicado, ya que hay “congresistas de izquierda que lo van a proteger”.

“Hay mucha gente que pide la vacancia. Yo, sinceramente, dudo mucho que haya votos para la vacancia en el Congreso porque solamente con los votos de la izquierda, entiéndase Juntos por el Perú (ahora Cambio Democrático), Perú libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático, con todos ellos, el presidente ya está blindado. No necesitan conversar con Podemos Perú, Acción Popular, APP, Somos Perú ni nadie. El tema de la vacancia lo veo muy difícil porque los congresista de izquierda lo van a proteger siempre y se van a inmolar por él”, dijo a los medios.

Al ser consultada respecto a cómo sería la postura de los integrantes de la bancada accipopulista, Alva Prieto comentó que si bien hay diferencias al interior, “en el momento que presenten una nueva vacancia bien sustentada, con argumentos y salga un video, de todas maneras se votaría por la vacancia”.

“Acción Popular está muy preocupado por lo que está pasando en el país y sobre todo por estas denuncias de corrupción alrededor del presidente. Acción Popular ha sido elegido para ser oposición y nosotros nunca hemos cogobernado. Hemos hecho una oposición constructiva y de fiscalización, que es función de los congresistas”, agregó.

Cuestiona a Pedro Castillo por criticar al Congreso

En otro momento, María del Carmen Alva fue consultada por los comentarios recientes que realizó el jefe de Estado, quien anteriormente hizo alusión al Congreso al decir “esos zánganos políticos tradicionales que se involucran en otras cosas, pensando a las dos o tres de la mañana cuál va a ser el titular para atacar al Gobierno”. Ante ello, la presidenta del Parlamento rechazó las expresiones vertidas.