María del Carmen Alva denuncia que es nuevamente víctima de amenazas de muerte

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, denunció — este domingo 17 de julio — que le continúan llegando mensaje de amenazas contra su vida, luego que en junio denunciara que empezaron a llegar al celular de su hija solicitudes para que renunciara al cargo. Ante su resistencia a ceder, advierte que las amenazas continuaron hasta el fin de la actual legislatura.

“Es lamentable, pero muchos estamos recibiendo amenazas de muerte. Yo denuncié lo que había recibido mi hija. La semana pasada mi esposo, mi hija y mi hijo han vuelto a recibir lo mismo: No me hiciste caso, no renunciaste y ahora vas a ver lo que te va a pasar. Prepárate tú y todos tus amigos”, relató a la prensa.

En esta línea, María del Carmen Alva dijo desconocer quienes podrían ser los autores de los amenazantes mensajes, pero consideró que están directamente relacionados con su trabajo como titular del Parlamento: “La verdad que no sé, pero cercano a mí no es, ¿no?”.

A mediados de junio, Alva Prieto denunció que al celular de su hija le llegaron mensaje para obligarla a renunciar a la Mesa Directiva: “He recibido una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un teléfono celular que utiliza una de mis hijas, que proviene de un número con código de otro país. Quiero denunciar este hecho y comunicarlo ante la representación nacional y ante la prensa porque no podemos permitir que estos reprochables actos tengan espacio en la política peruana”, dijo al inicio de una sesión del Pleno.

79% de encuestados desaprueba la labor del Congreso

Según la última encuesta de Ipsos Perú, publicada este domingo 17 de julio, la desaprobación del Congreso sigue estando en la cuerda floja. Esta vez, el 79% de los encuestados no respaldó la gestión que realiza el Legislativo. Solo un 14% de ellos aprueba la labor de este poder del Estado, mientras que un 7% no precisa.

Otro punto que los encuestados también comentaron es sobre el desempeño de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. El 72% no respalda el trabajo de Alva Prieto, un 16% la aprueba y un 12% no precisa. La titular de la Mesa Directiva comenzó su periodo parlamentario con un 37% tanto de aprobación como desaprobación.