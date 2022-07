María del Carmen Alva a Hilda Portero por chats en los que denuncia presiones: Que me lo diga a la cara

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció sobre los chats que reveló el semanario Hildebrandt en sus trece el último viernes 15, en los que se aprecia una conversación entre las congresistas Hilda Portero (Acción Popular) y Magaly Ruíz (APP). En esta, la acciopopulista acusa a Alva Prieto de presionar a sus colegas de bancada para votar de una terminada forma, de lo contrario los habría amenazado con sacarlos del partido.

“Lamentable ver cómo una correligionaria le manda a una colega de APP ese tipo de comentarios y me hubiese gustado verla acá (en un evento de Acción Popular) para que me lo dijera en mi cara”, declaró a TV Perú.

En este sentido, María del Carmen Alva negó que tenga el poder como para amenazar con expulsar a alguien de Acción Popular: “¿Yo pedir la renuncia de quién? Yo no he pedido la renuncia de nadie. La verdad, que quede en su conciencia. Yo hablaré con ella, no sé si tenga algún problema personal, no tengo ni idea. No tengo posibilidad de decirle que vote o no de una manera, yo no soy dirigente”.

Los chats en los que se denuncian presiones

En la conversación revelada por Hildebrandt en sus trece, Hilda Portero le escribe lo siguiente a la apepista Magaly Ruíz: “A nosotros nos ha dicho que, si no votamos, nos bota del partido”. El revelador mensaje fue captado por la cámara de un fotógrafo del semanario.

En otra imagen, la acciopopulista advierte de una “desesperación” por parte de María del Carmen Alva y “los fujis” para “sacarlo hoy”, en referencia al proyecto que propone la bicameralidad en el sistema parlamentario. “Todo a la caballada quieren aprobar (sic)”, le responde Ruíz.

“Esto puede salir en la otra legislación (legislatura)”, replica Portero a la congresista de Alianza para el Progreso.