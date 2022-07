Fujimorismo de espaldas al referéndum en bicameralidad

Setenta y un votos no fueron suficientes. Durante el último pleno de la legislatura, Fuerza Popular (FP), Acción para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), Avanza País, Renovación Popular (RP) y Podemos Perú intentaron que se apruebe el proyecto para el retorno de la bicameralidad y la reelección indefinida de los congresistas. Sin embargo, no lograron los 87 votos necesarios para que esta reforma fuera aprobada sin referéndum.

Izquierda bloqueó bicameralidad exprés

Sin duda, las bancadas que se presentan como de izquierda fueron decisivas para evitar que pase la propuesta de Fuerza Popular. De los cuarenta y cinco votos en contra, catorce vinieron de Perú Libre, siete del Bloque Magisterial, cuatro de Perú Democrático, cinco de Cambio Democrático y los otros cinco fueron de Perú Bicentenario. De los 10 votos restantes, ocho fueron de Acción Popular y dos de las no agrupadas Flor Pablo y Susel Paredes.

En la votación se evidenciaron dos bloques del partido de la presidenta del Congreso. Apoyaron la iniciativa de FP Luis Aragón, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Karol Paredes, Wilson Soto y María del Carmen Alva; mientras que la rechazaron los legisladores sindicados como cercanos al oficialismo y el vocero alterno José Arriola e Hilda Portero.

En fotografías de chats difundidas por Hildebrandt en sus trece, Portero revela a Magaly Ruíz (APP) las presiones de Alva sobre los congresistas de AP: “Nos ha dicho que si no votamos, nos bota del partido”, le dice la legisladora Hilda Portero de AP a su colega Magaly Ruiz de APP. “Todo a la caballada. Quieren aprobar leyes, todo”, replica Ruiz. Portero votó al final en contra, ya que consideró que la bicameralidad “puede salir en la otra legislatura”.

Volverán a intentarlo

Tras el fracaso, la fujimorista Patricia Juárez salió al frente en su última intervención del Pleno. “Esto no queda acá, vamos a plantear recurso de reconsideración porque creemos que es lo mejor para el Perú”, dijo.

El temor de Fuerza Popular y sus aliados es que el electorado rechace el retorno a la bicameralidad y la escondida reelección congresal, como ocurrió en 2018. En dicho año, el restablecimiento del Senado fue la única de las 4 reformas constitucionales que no fue ratificada por la ciudadanía.

Pese a la maniobra de Juárez, todo apunta a que el resultado en la próxima legislatura seguiría siendo el mismo. Las bancadas opositoras a la iniciativa se rehúsan a que las dos cámaras se restauren sin consultarle a la ciudadanía.

Esto último es el caso de Perú Democrático, cuyo vocero Carlos Zeballos sostiene que se debe convocar al referéndum ratificatorio porque se pretende reformar “casi un cuarto de la Constitución”.

“Mi bancada está de acuerdo con la bicameralidad, pero no en estas condiciones y tampoco en este momento, cuando tenemos un dígito de aprobación. Nosotros no tenemos el aval de la población para hacer este tipo de reformas”, declaró Zeballos a La República.

Víctor Cutipa, portavoz alterno de Perú Bicentenario, dijo que su agrupación apoya un eventual restablecimiento del Senado, pero no “en los extremos en los que ha planteado la Comisión de Constitución”. “Yo defiendo el fuero parlamentario, pero no podemos hacer del Congreso un olimpo. Tiene que tener también límites. Queremos hacer un régimen parlamentario, me parece. No estoy de acuerdo con eso”, comentó.

En tanto, PL y el Bloque Magisterial no consideran necesario la bicameralidad.

En diálogo con La República, el perulibrista Jaime Quito aseguró que dicha reforma “no va a resolver los problemas estructurales que atraviesa el país como nos quiere vender la derecha”. “Dicen que será la panacea para los problemas y la crisis política que supuestamente estamos atravesando. Eso no significa que nosotros estemos defendiendo la unicameralidad”, relató.

Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, afirmó que “no es momento” para debatir el retorno de la bicameralidad y que “hay otros temas más emergentes que tratar que ese punto”. “Hay que hacer los trabajos que corresponden, cómo controlar la delincuencia o cómo parar la corrupción”, expresó.

Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático, criticó que en el último texto se haya incluido una modificación para que el Congreso ratifique a los embajadores nombrados por el Gobierno. “Van a seguir con su bicameralidad hasta conseguir 87 votos. Esta reforma no puede estar sujeta al constante manoseo político y sin aprobación de la población”, manifestó en un tuit.

“La reconsideración va a estar en la próxima legislatura, en esta ya no va a valer. Prácticamente estarían empezando de cero”, opina por su parte el abogado constitucionalista Luciano López.

“Si se aprueba en la legislatura siguiente, sería la primera legislatura en la que se aprueba con 87 votos y, para que pueda concretarse, la reforma tendría que aprobarse nuevamente en una legislatura siguiente, la del próximo año. Solo valdría si se aprueba en dos legislaturas ordinarias consecutivas”, añade el abogado constitucionalista Omar Cairo.

“Técnicamente hablando, no es que no se haya aprobado. Se ha aprobado con una votación superior a la mayoría calificada. Si ellos quisieran continuar la reforma, lo que tendrían que hacer es remitir la autógrafa al presidente para que convoque a referéndum. Pero piden la reconsideración porque están evadiendo la consulta ciudadana”, añade López.

“Lo que ha hecho el Congreso ayer es decidir que no se emplee este mecanismo, si no el de referéndum. Le causaría gran desprestigio al Congreso si cambia de opinión sobre algo que estuvo muy claro ayer”, agrega Cairo.

Fuerza Popular se opone a consulta ciudadana

Buscarán aprobar la bicameralidad con 87 votos de nuevo, para así evitar ir a referéndum. Pero no es la primera vez que el fujimorismo busca pasar por encima de la población. En enero de este año, la Comisión de Constitución que preside Juárez elaboró el dictamen de insistencia que limita la consulta popular y establece que toda modificación a la carta magna, por iniciativa ciudadana, debe ser aprobada previamente por el Parlamento.

El Gobierno de Pedro Castillo observó la primera autógrafa, pero el grupo de trabajo desestimó todos las objeciones y optó por insistir con la misma fórmula legal. Todo ello en menos de una semana. En el pleno, la propuesta obtuvo una votación casi igual a la que recibió el proyecto de bicameralidad: 71 votos a favor y 44 en contra.

Reacciones

Omar Cairo, constitucionalista

“Si no se hubiera planteado la reconsideración, el presidente Castillo estaría obligado a convocar referéndum en virtud del artículo 206 de la Constitución, es lo que corresponde. Están evitando la consulta ciudadana”.

