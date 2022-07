Este viernes 15 de julio, la congresista Gladys Echaíz renunció a la bancada de Alianza para el Progreso, grupo parlamentario con el que postuló al Parlamento como invitada. La exfiscal de la Nación es voceada como una de las candidatas a presidir el Congreso en el siguiente periodo anual de sesiones.

De acuerdo con fuentes de La República, la eventual candidatura de Echaíz a la Mesa Directiva era respaldada por el bloque de la oposición, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

La exfiscal de la Nación no era bien vista a la interna de APP debido a que no era militante y no respondía a los acuerdos de bancada, al igual que Roberto Chiabra.

“Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez comunicarle que por razones de conciencia he tomado la decisión de renunciar al grupo parlamentario Alianza para el Progreso, agradeciendo a todos sus integrantes y en especial al líder de su partido por la deferencia que tuvo al invitarme a participar en su lista parlamentaria como independiente”, se lee en el oficio dirigido a Oficialía Mayor.

Carta de renuncia de Gladys Echaíz. Foto: documento

El último jueves, la extitular del Ministerio Público descartó renunciar a su bancada si es que no lideraba una lista para la presidencia del Congreso. “Tendría que irme por otras causas, pero no por no ser parte de la Mesa Directiva”, dijo a Correo.

En dicha entrevista, Gladys Echaíz negó conocer quiénes aspirarán la Mesa Directiva: “No lo sé aún, no han convocado (a reunión de bancada). Por los menos a mí no me han invitado a alguna reunión. Dependerá de los demás si me eligen. No sé si tengo el respaldo de mi bancada, repito, depende de los demás”.