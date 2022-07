Este viernes 15 de julio, la congresista Gladys Echaíz renunció a la bancada de Alianza para el Progreso, grupo parlamentario con el que postuló al Parlamento como invitada. La exfiscal de la Nación es voceada como una de las candidatas a presidir el Congreso en el siguiente periodo anual de sesiones.

De acuerdo con fuentes de La República, la eventual candidatura de Echaíz a la Mesa Directiva era respaldada por el bloque de la oposición, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

La exfiscal de la Nación no era bien vista a la interna de APP debido a que no era militante y no respondía a los acuerdos de bancada, al igual que Roberto Chiabra.

Noticia en desarrollo...