Alva justifica desempeño del Congreso: “Desaprobación siempre ha habido y habrá en todas partes del mundo”

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, justificó la desaprobación que tiene actualmente el Parlamento y dijo que “siempre ha habido y siempre habrá” para tratar de restarle importancia. Asimismo, intentó excusarse señalando que no solo sucede en Perú, sino también en Europa y América Latina.

“ La desaprobación al Congreso siempre ha habido, siempre habrá, y no solamente aquí, en todas partes del mundo . Yo estuve hace poco reunidos con varios congresistas de América Latina, les pregunté cuál era su desaprobación y era igual. Les pregunté por qué la desaprobación (y me dieron) los mismos argumentos tanto en Europa como en América Latina”, dijo a la prensa.

Además, Alva hizo una diferencia con respecto al presidente de la República, Pedro Castillo, y consideró que en su caso la desaprobación sí era un indicador válido porque era una sola persona y no un conjunto.

“ Tienen que pensar que una cosa es la aprobación y desaprobación de una persona, como el caso del presidente de la República , y otra de un Congreso formado por 130 congresistas de 12 bancadas. Si te preguntan si te parece bien el Congreso y tú no estás de acuerdo con la bancada oficialista, vas a decir no. Y otra persona te va a decir lo mismo., alguien que no le guste la bancada de APP. Y así es porque son distintas ideologías, distintas maneras de trabajar. Es muy difícil una aprobación”, culminó.

Desaprobación de María del Carmen Alva es mayor a la de Pedro Castillo, según IEP

Pese a sus declaraciones, la desaprobación de María del Carmen Alva es mayor a la del presidente Pedro Castillo. De acuerdo con la encuesta IEP para La República, publicada a fines del mes de junio,Alva tiene 75% de desaprobación por parte de la ciudadanía, mientras que Castillo cuenta con 71%.

Por otro lado, la desaprobación de la labor del Congreso llegó hasta 84%. Solo un 12% de la ciudadanía respalda el trabajo parlamentario.