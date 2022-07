Echaíz no descarta unirse a una bancada para postular a Mesa Directiva: “Solo si mi país me necesita”

La congresista Gladys Echaíz, ahora en condición de no agrupada, explicó los motivos de su salida del partido de Alianza para el Progreso. Echaíz, quien había sido sindicada como la favorita a presidir una lista en la Mesa Directiva del Congreso por bancadas como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, explicó que su salida de APP no está relacionada con disputas internas en el partido de Cesar Acuña por el acceso a una lista parlamentaria.

Sin embargo, su negación a presidir una lista postulante al Congreso de la mano de alguna otra bancada no fue tajante. “Yo he trabajado de la manera que considero conveniente y seguiré trabajando así, si mañana veo que hay coincidencias con otro grupo o por lo menos veo que el grupo es compacto, que el tratamiento es democrático, igualitario, tal vez”, indicó la congresista respecto a la posibilidad de que integre otra bancada.

Si bien enfatizó que un posible cargo en la Mesa Directiva no está entre las razones que mueven sus acciones, acotó que estaría presta a integrar una lista parlamentaria en caso de que se la necesite de suma urgencia. “Solo si mi país me necesita, nada más”, enfatizó la parlamentaria.

“No soy de las personas que ocupa un cargo por ocuparlo, si hay que ocupar un cargo es con base en algo y para hacer algo, mientras tanto estemos tranquilos y veremos lo que pasa”, agregó.

Además, especificó que, si bien no había pensado en la posibilidad de integrar una bancada, su relación con todas las bancadas era “amistosa”.

Su renuncia a Alianza para el Progreso

Sobre su salida de APP, Echaíz declaró: “Por ahora, sencillamente, tomé la decisión de apartarme de una manera civilizada, amigable, y como le digo, por razones de conciencia”.

La congresista indicó que existían diferencias entre los miembros invitados y los militantes, lo que motivó su separación de la bancada con la que se esperaba postule a la mesa directiva del Congreso.