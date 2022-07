Isabel Cortez denuncia presunto reglaje: “Personas desconocidas se asoman a mi casa en moto lineal”

La congresista Isabel Cortez, de Cambio Democrático, denunció este jueves un presunto reglaje a su domicilio por parte de personas desconocidas. La candidata a la presidenta del Legislativo precisó que sujetos extraños han estado merodeando su hogar en motos lineales.

“El día de ayer, personas extrañas se han acercado a mi casa. Han estado rondando, viendo las paredes, dijeron que querían tomar fotos, pero, como salieron los vecinos, se fueron en una moto lineal. Yo pensé que era solo por el día de ayer, pero hoy día en la mañana dicen que volvieron a acercarse personas extrañas en una moto lineal. Se bajaron y empezaron a mirar”, dijo Cortez ante el Pleno del Congreso.

“Señora presidenta (María del Carmen Alva), yo pongo en conocimiento esto y también voy a solicitar un seguridad más para resguardar mi salud. Para mí es extraño y me preocupa bastante. Estoy con el corazón que se me sale por la boca del miedo de lo que podría pasar. No sé por qué personas desconocidas están asomando mi casa, mirando quién sale o no sale. En motos lineales todavía”, agregó.

Ante la denuncia de Cortez Aguirre, su colega de bancada Sigrid Bazán le expresó su solidaridad. “Así como ha vivido momentos difíciles la presidenta de este Congreso, también tenemos a la presidenta de la Comisión de Trabajo que en estos momentos nos ha compartido la preocupación de su familia, que hoy en día parece vivir un reglaje”, dijo en referencia al supuesto mensaje amenazante que recibió María del Carmen Alva.

“Se necesita esa seguridad para ellas. Se necesita también la seguridad para todos los ciudadanos, que va a ser un tema que abordemos desde el sector Interior y que vamos a estar empujando todos los colegas”, apuntó Bazán Narro.