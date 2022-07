María del Carmen Alva: “Los temas que no se vean hasta el 15, pasarán a la siguiente legislatura”

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que los temas que no se lleguen a ver hasta el próximo viernes 15 de julio pasarán a la siguiente legislatura. Asimismo, remarcó que, por más que existan muchos proyectos, no se podrán ver todos en el actual período de sesiones.

“(La legislatura) se ha ampliado hasta este viernes 15. Podrán haber muchos proyectos de ley. Siempre es así. Pero no se pueden ver todos. Los que no se vean pasan a la siguiente legislatura. La próxima semana las comisiones tienen que ordenarse, hacer sus informes de gestión y hay otros temas importantes que se tienen que ver administrativamente”, señaló luego de ser preguntada por la congresista Susel Paredes durante el pleno.

Asimismo, pese a las críticas y la baja aprobación del actual Congreso, exhortó a los demás parlamentarios a sentirse orgullosos de los proyectos de ley que han aprobado.

“Creo que no hemos tenido receso. Primera vez que el Congreso no para. Tenemos una producción legislativa muy buena. Por favor, estén orgullosos de lo que han aprobado. Así que no, no hay intención (de ampliar la legislatura)”, finalizó.

El Congreso trabaja para “blancos e indios”, según María del Carmen Alva

El pasado 9 de julio, durante su participación en una actividad del Parlamento en la región de Piura, María del Carmen Alva señaló que el Congreso que preside trabajaba para “pobres y ricos, blancos e indios”.

“Los que no quieren trabajar para el pueblo son ellos (Poder Ejecutivo), que dicen que son el ‘Gobierno del pueblo’, que es su frase. Nuestra frase es: ‘Un congreso para todos’ (...), todos sin excepción, a nivel nacional, lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos, nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases”, dijo la legisladora.

Mirtha Vásquez se pronuncia sobre frase de Alva

A las críticas a María del Carmen Alva, se sumó la exjefa de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) Mirtha Vásquez, quien se refirió a la frase divisionista que empleó la presidenta del Congreso al asegurar que el Legislativo sí trabajaba para “pobres y ricos, blancos e indios”. Para la exintegrante del Ejecutivo, lo expresado es una muestra de que aún no se reconoce que el Perú es un país multicultural.