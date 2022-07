Jorge Montoya: No apoyaríamos ni a Camones ni a Salhuana para presidir la nueva Mesa Directiva

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que su bancada no está dispuesta a apoyar una posible candidatura a la presidencia de la Mesa Directiva de Eduardo Salhuana y Lady Camones, parlamentarios de Alianza para el Progreso. Asimismo, mencionó que su grupo político no ha firmado ningún acuerdo para que algún miembro de APP asuma la titularidad del Congreso.

“No apoyaríamos a ninguno de los dos (Eduardo Salhuana y Lady Camones). Nosotros no hemos sido parte de ese acuerdo. No estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Ese susodicho acuerdo no lo conocemos (...). Camones ya ha estado en la (Mesa) Directiva. No debería haber reelección desde nuestro punto de vista. Y el congresista Salhuana no ha sido muy claro en sus votaciones”, dijo para Canal N.

Asimismo, Montoya manifestó que en su bancada se reunirán para conversar sobre las posibilidades y, posteriormente, se comunicarán con los demás grupos políticos. El legislador agregó que espera que pueda haber una propuesta multipartidaria que genere consenso.