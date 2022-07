Bermejo sobre retorno a la bicameralidad: “Lo que quieren es atornillarse al poder”

El congresista Guillermo Bermejo de Perú Democrático se pronunció en contra de la propuesta de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Poder Legislativo, al considerar que su finalidad es permitir que los parlamentarios se perpetúen en sus cargos, al poder ser reelegidos en sus puestos. Consideró que la titular de la Mesa Directiva hace mal en ignorar la voluntad ciudadana expresada vía referéndum en el 2018, cuando se rechazó el retorno al sistema bicameral.

“La Sra. Presidenta del Congreso nos está haciendo perder el tiempo, porque primero no tienen los votos. Segundo, esto ya lo votó la población en el 2018 y la gente le dijo no a la bicameralidad, y le dijo no a la reelección, pero lo que quieren es atornillarse en el poder. Lo ha dicho la Sra. María del Carmen (Alva) en los famosos audios, quieren tumbarse al presidente Castillo y reelegirse por los menos tres veces”, declaró a Canal N.

En esta línea, Guillermo Bermejo consideró que existen temas más relevantes que el regreso de la bicameralidad: “Estamos en contra del manejo arbitrario de la Mesa Directiva con este debate, habiendo temas más importantes para el país, como la masificación del gas, la industrialización del país y la lucha contra el narcotráfico. Además, un Congreso con 6% de aprobación tiene autoridad moral para pedir que se aumente el número de congresistas, es absurdo”.

Un proyecto sobre bicameralidad con críticas

El problema con el dictamen de la Comisión de Constitución es que existen puntos adicionales que generan reocupación, como algunas modificaciones referidas a la cuestión de confianza y la facultad del Congreso para acusar constitucionalmente a los titulares de los organismos electorales como el JNE, ONPE y Reniec.

En cuanto a la cuestión de confianza, se plantea que se amplíe a tres las cuestiones de confianza denegadas que habiliten al presidente de la República a disolver el Parlamento. Actualmente son dos. Esta reforma reforzaría al Congreso y debilitaría al Ejecutivo.