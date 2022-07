Sol Carreño calificó de “inmoral” anuncio de Isabel Cortez de postular a la presidencia del Congreso

La periodista Sol Carreño, de “Cuarto poder”, se refirió al anuncio —realizado a través de redes sociales— de la congresista Isabel Cortez, de Cambio Democrático, de buscar remplazar a María del Carmen Alva en la presidencia del Congreso de la República. La conductora de televisión calificó de “irresponsable” e “inmoral” la intención de la parlamentaria de izquierda de buscar una postulación a la Mesa Directiva, al considerar que no estaba preparada para el cargo.

El mensaje de Carreño fue realizado durante una entrevista en el dominical a los congresistas Carlos Anderson y Lady Camones. El primero comentó la postulación de Cortez a la presidencia de la Mesa Directiva: “En este momento, hay una serie de listas. ‘Chabelita’ quiere, no estoy bromeando. Isabel Cortez ha declarado y está convencida de que puede ser presidenta del Congreso y está en todo su derecho”, agregó.

En respuesta, la periodista comento: “Todos quieren, pero no todos pueden. (…) “Hay una cosa que creo que se confunde. Existe el derecho de todo ciudadano que tiene cierta edad y que ha cumplido ese mínimo requisito de ser ciudadano, de ser presidente de la República, pero también existe la responsabilidad. Si uno no está preparado para lo que necesita el país, (no solo) es un acto irresponsable, sino también inmoral”.

Isabel Cortez se pronuncia ante lo dicho por Sol Carreño

En respuesta a lo expresado el último domingo 10 de julio por Sol Carreño, la congresista Isabel Cortez denunció un tono de burla en su contra y lamentó que la hayan descalificado: “En tono de burla y descalificándome, Carlos Anderson y Sol Carreño acaban de decir que no estoy preparada para presidir el Congreso. Soy una de las congresistas con más producción legislativa, dirijo una de las comisiones que más chamba ha realizado y trabajo para lo que fui elegida”.