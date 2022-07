María del Carmen Alva sobre su frase de “blancos e indios”: “En mi boca no van a poner temas de racismo”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, negó que su comentario sobre “blancos e indios” constituya una actitud racista. La saliente titular del Legislativo resaltó sus raíces cajamarquinas y aseveró que “el que no tiene de inga tiene la mandinga”.

“Nosotros hemos hecho nuestra frase de ‘El Congreso para todos’. Estamos muy contentos con la gestión que hemos hecho, hemos visitado casi todas las regiones. Los proyectos de ley a favor de la población no son uno ni dos, son muchos proyectos de ley de todos los sectores: salud, educación, agricultura. (...) Rechazo cualquier tema de racismo y, como lo he dicho varias veces cuando vino el presidente y el premier ese 5 de abril, el país es de todos, somos un país mestizo”, dijo Alva Prieto a la prensa en el Parlamento.

“El que no tiene de inga tiene la mandinga. Y yo tengo mis orígenes cajamarquinos y muy feliz y orgullosa de tenerlos. Así que, por favor, no tergiversemos las palabras. Se ha levantado una noticia y no la que realmente interesaba, rechazo totalmente y vuelvo a decirlo: en mi boca no me van a poner temas de racismo nunca, ni ahora ni mañana”, agregó.

El último sábado 9, María del Carmen Alva afirmó que el Congreso trabaja para “todos sin excepción”. “A nivel nacional, Lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos, nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases”, precisó.

Dicho comentario fue rechazado por figuras políticas y entidades como la Defensoría del Pueblo.

María del Carmen Alva dice que frase de “blancos e indios” fue sacada de contexto

A través de un tuit, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que sus palabras fueron descontextualizadas y que ello “ratifica el modus operandi de quienes intentan generar un discurso divisionista entre los peruanos, como lo hacen el oficialismo y sus aliados”.

“Hago un llamado a la reflexión y a la unidad de nuestro país. El Perú es diverso y eso lo hace un país magnífico. Mi compromiso de trabajar por todos los peruanos, sin distinción alguna, seguirá intacto”, apuntó la acciopopulista.