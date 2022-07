Congreso: Fiscalización cita al ministro de Defensa por viajar con sus hijas en avión del Estado

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció que citará para este viernes 15 de julio al ministro de Defensa, José Luis Gavidia, con el objetivo de que explique el porqué sus tres hijas utilizaron un avión de la Marina de Guerra del Perú para viajar a Huánuco en marzo de este año cuando no cumplían un rol oficial.

“La evidencia no deja lugar a discusión, el ministro llevó a Huánuco en nave del Estado a sus hijas. Eso es uso de un bien público para una actividad no oficial, sino, presuntamente, particular. (...). Eso es peculado de uso, eso es delito. El ministro dice que fue por fuerza mayor; entonces sería mejor que lo aclare de manera formal, por eso citaremos al ministro para el viernes 15″, anunció el congresista para RPP Noticias.

PUEDES VER: Ministro José Luis Gavidia habría convertido un viaje oficial a Huánuco en un paseo familiar

El último domingo, el dominical “Punto final” dio a conocer que el titular del Ministerio de Defensa había viajado a Huánuco con el fin de asistir a un evento por la inauguración del año escolar en dicha región, el cual solo duraba una horas.

Sin embargo, ese traslado se convirtió en un viaje familiar, pues llevó a sus tres hijas —dos menores de 11 y 15 años, y Verónica Gavidia Rodríguez de 31 años—; además, terminó quedándose durante tres días y dos noches. El informe periodístico también señaló que el viaje que realizó el ministro Gavidia junto con su familia habría sido costeado por el Estado.

Gavidia Arrascue fue consultado por el tema, pero no quiso dar una entrevista al medio periodístico. No obstante, recalcó que sus hijas lo acompañaron porque esos días coincidían por un tema de tenencia familiar.