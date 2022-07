Hernando Guerra García es blindado por Comisión de Ética tras sesionar desde la playa

Este lunes, la Comisión de Ética del Congreso no aprobó la denuncia de oficio contra el fujimorista Hernando Guerra García por haberse presentado en la sesión del 27 de junio de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas desde la playa. Ello, a pesar de que no había solicitado la licencia respectiva.

La denuncia fue rechazada con 5 votos a favor y 9 en contra. Se mostraron en contra de que se inicie una diligencia en contra de Guerra García Fuerza Popular, Renovación Popular, Cambio Democrático, Somos Perú y Acción Popular. Carlos Anderson se sumó a este grupo.

Dichas bancadas se opusieron pese a que el fujimorista pidió al grupo de trabajo que preside Karol Paredes que revise el tema: “Hace pocos días, por una imagen poco feliz, he sido objeto de críticas y de comentarios. Por eso me permito hacer unas breves reflexiones, no a modo de defensa, porque yo lo podría hacer ante la Comisión de Ética, a la que yo mismo solicito que vea mi caso”.

“Cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo. Estar con mi hija, atender mis temas como vocero, y cumplir mis funciones como congresista, pero me equivoqué, uno no puede hacer todo a la vez”, reconoció Guerra García ante el Pleno.

Congresista Voto María Agüero (Perú Libre) A favor Carlos Anderson (No agrupado) En contra Arturo Alegría (Fuerza Popular) En contra Luis Aragón (Acción Popular) En contra Diego Bazán (Avanza País) En contra Waldemar Cerrón (Perú Libre) A favor Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) En contra Flavio Cruz (Perú Libre) A favor Juan Lizarzaburu (Fuerza Popular) En contra Jorge Morante (Fuerza Popular) En contra Javier Romero (Renovación Popular) En contra Kelly Portalatino (Perú Libre) A favor Hitler Saavedra (Somos Perú) En contra Eduardo Salhuana (APP) No respondió Rosio Torres (APP) No respondió Elías Varas (Perú Bicentenario) A favor

Hernando Guerra García: “Lamentablemente, he tenido que trabajar”

Tras ser captado sesionando desde una playa el lunes 27 de junio, el congresista Hernando Guerra García intentó justificar su conexión a la sesión de la Comisión de Producción y alegó que, “según los cálculos” que hizo, pensó que no se llevarían a cabo más labores parlamentarios dicho día.

“Tenía separado desde hace buen tiempo el viaje, con mi familia, y separado para descansar como uno lo puede hacer y pidiendo licencia para ello. Lo que ha sucedido es que, según los cálculos que había hecho, ya no iban a haber comisiones ni pleno, programé esto. Lamentablemente, he tenido que trabajar estos días”,