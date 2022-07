José Balcázar justifica declaraciones de Aníbal Torres: “Esos lapsus se tienen que ver positivamente”

El congresista de la bancada de Perú Bicentenario José Balcázar se pronunció sobre las declaraciones del primer ministro, Aníbal Torres, ante las Fuerzas Armadas y señaló que se trató de “un lapsus” por parte del presidente del Consejo de Ministros que se tiene que ver “positivamente”. Asimismo, consideró que no existe confrontación entre Torres y el Ejército.

“ No hay confrontación para mí (…). Esos lapsus que pueden interpretarse hay que verlos positivamente , porque el Estado liberal nuestro abandonó con la justicia a ese campesinado nacional. Eso se llama justicia informal, después sacaron la ley de ronderismo para legalizar esa justicia. Entonces no se puede castigar a las rondas. Todo Estado en el mundo que da seguridad nacional a su territorio no necesita de rondas”, dijo a la prensa.

Balcázar mencionó que no puede responder por el titular de la PCM y que se debería tomar en cuenta su rectificación.

“Yo no puedo responder por lo dicho por el premier. Él se ha rectificado y me parece que esa es la versión que hay que tomar. Entiendo que se ha producido entre este calor y disputas, diferencias (...). Yo no lo quiero calificar, lo único que reclamo, ahora que se acercan las fiestas patrias, es que la prensa tiene que colaborar en la vida democrática de un país para que se vaya asentando”, aseveró.

Finalmente, el parlamentario recordó que al primer ministro lo llaman “el canibal”, sobrenombre que explicaría su personalidad.