Guillermo Bermejo justifica secuestro a periodista: “Yo le creo a los ronderos”

El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, se refirió a la retención del periodista Eduardo Quispe el último miércoles 6 de julio a cargo de las rondas campesinas. Ante ello, el parlamentario señaló que, por tratarse de Cuarto Poder, un medio que consideró “estar de la mano de los golpistas”, no le cree a los reporteros, sino a los ronderos.

“Esa es la versión también del periodista. Pero la verdad yo a Cuarto Poder no le creo nada. Ellos han estado en campaña de boicot de la mano con los golpistas que existen todavía en el Parlamento. Entonces, si me das a elegir entre creer a los periodistas o a los ronderos, yo les creo a los ronderos ”, dijo a la prensa.

Asimismo, consideró innecesario politizar el tema, ya que, de acuerdo con sus declaraciones, es absurdo sindicar al presidente Pedro Castillo como el responsable de lo ocurrido.

“Lo que hay que buscar es no politizar el tema (...). Nosotros estamos en contra de cualquier atentado contra la libertad de cualquier persona, incluido obviamente los hombres y mujeres de prensa del país. Es condenable, pero como digo, hay que buscar el fondo del asunto y no politizarlo. Porque no puede salir tampoco el periodista a decir que esto es culpa de Pedro Castillo. Es un absurdo ”, aseveró.

Finalmente, exhortó a las autoridades a continuar con las investigaciones de manera efectiva, pues no se puede atentar contra la libertad de ningún ciudadano.