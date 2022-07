Susel Paredes: “No voy a permitir que nos pongan temas escondiéndolos detrás de la bicameralidad”

La congresista del Partido Morado Susel Paredes criticó que se haya pretendido agregar dentro del debate para retornar a la bicameralidad una serie de artículos que no están relacionados directamente con el asunto en cuestión. Ante ello, la legisladora señaló que no permitirá que se le impongan temas que se escondan detrás de la iniciativa que busca instaurar una cámara de senadores y otra de diputados en el Parlamento.

“Yo soy congresista para representar a la gente y no voy a permitir que nos pongan temas escondiéndolos detrás de un gran telón, que es la bicameralidad. Lo hemos visibilizado. Han declarado improcedente mi cuestión previa. Pero por lo menos ya todo el mundo sabe que hay algunos temas que se querían meter debajo del agua”, dijo para Canal N.

Asimismo, Paredes indicó que, dentro de los temas que se querían empaquetar en el debate de la bicameralidad, estaba la reelección parlamentaria y una modificación que le permitía al Congreso acusar constitucionalmente a los jefes de los principales órganos electorales.

“Yo decía que estaba no solo la bicameralidad, sino una serie de temas que estaban proponiendo que se debata en bloque. Sin embargo, hay temas muy importantes que no necesariamente podrían estar con la bicameralidad, por ejemplo, la reelección parlamentaria, la acusación constitucional de los encargados de los órganos electorales. O sea, se podía inhabilitad al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, del Reniec”, manifestó.

Finalmente, calificó de grave que se haya pretendido, entre otros puntos, realizar modificaciones para que ya no se necesiten dos, sino tres cuestiones de confianza para cerrar el Congreso.