María del Carmen Alva amplía nuevamente la legislatura hasta el 15 de julio

Maria del Carmen Alva, presidenta del Congreso, dispuso la ampliación de su legislatura una semana más, hasta el 15 de julio. Según el comunicado emitido, dicho cambio se daría con el objetivo de que se aprueben temas pendientes importantes, como la elección del próximo representante de la Defensoría del Pueblo y el retorno a la bicameralidad.

La medida fue promulgada este miércoles 6 de julio, extiende el mandato de la actual mesa directiva hasta un mes más, puesto que la gestión de Alva debía concluir inicialmente el 15 de junio de este año.

Esta no es la primera vez que la presidenta del Legislativo extiende su periodo congresal, el 14 de junio, un día antes de que culmine su mandato, Alva anunció la ampliación de su gestión hasta el 8 de julio, mediante un el decreto n.º 004-2021-2022-P/CR.

PUEDES VER: Gobierno envió al Congreso proyecto de ley que penaliza difusión de información fiscal

Ahora, dos días antes de cumplir dicha fecha, la congresista acciopopulista ha resuelto mediante el decreto n.º 005-2021-2022-P/CR que su mandato se amplíe una semana más. Según el anuncio emitido por la cuenta oficial del Parlamento, esta disposición se da “a fin de que el Pleno del Congreso tenga el tiempo necesario para abordar y debatir los temas incluidos en la agenda fija”.

Amplían legislatura actual hasta el 15 de julio, por disposición de la presidenta del Congreso..

¿Qué temas se busca discutir en esta legislatura?

Dentro de los más importantes se encuentra el proyecto de ley de retorno a la bicameralidad. Una propuesta que ha sido impulsada por la misma presidenta del Congreso.

“La bicameralidad es fundamental para tener mejores leyes. No desde ahora, desde el 2000 se tiene el proyecto de bicameralidad. (...) Yo he conversado con congresistas y senadores de otros países, es vital la bicameralidad, el funcionamiento del Congreso con dos cámaras es diferente,” mencionó la presidenta el último 5 de julio, cuando adelantó que ampliaría su legislatura, pero no precisó la fecha, la cual fue finalmente confirmada este miércoles.

No obstante, esta es una decisión que ya ha sido rechazada por la ciudadanía en el 2018, mediante un referéndum.

Otro de los temas importantes a decidir por la actual legislatura es la de la elección del nuevo defensor del Pueblo. Esta decisión está a cargo de la Comisión Especial de la Junta de Portavoces, la cual tuvo que restituirse luego de que la presidenta del Congreso intentara participar dentro del equipo de trabajo, yendo en contra de lo dispuesto por la ley orgánica de la Defensoría.