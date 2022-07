¿Por qué la congresista Isabel Cortez se volvió tendencia en redes sociales?

Tendencia. Varios cibernautas vienen comentando el nombre de la congresista Isabel Cortez, también conocida como ‘Chabelita’, en redes sociales. Esto, luego de un anuncio que hiciera la parlamentaria de Cambio Democrático (ex Juntos por el Perú) en su cuenta oficial de Twitter.

Isabel Cortez se volvió tendencia en el ciberespacio porque la legisladora confirmó su candidatura a la próxima Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo 2022-2023.

Por medio de un emotivo video, Isabel Cortez recordó que cuando decidió postular por primera vez al Congreso en los comicios del 2020, hubo personas que le dijeron que “era imposible”. En ese sentido, recalcó que llegó a ocupar una curul “sin grandes recursos económicos y siendo una obrera de limpieza”.

PUEDES VER: María del Carmen Alva amplía nuevamente la legislatura hasta el 15 de julio

La también sindicalista afirmó que “a lo largo de su vida” le dijeron que “ciertas cosas no estaban hechas” para los trabajadores de limpieza y que “los espacios importantes de decisión del Perú estaban reservados para las élites y para aquellos que salen de colegios exclusivos y universidades en el extranjero”.

A pesar de ello, Cortez enfatizó que “a puro esfuerzo y creatividad, hoy la clase trabajadora tiene una representación”. ‘Chabelita’ mencionó que presentó 30 proyectos de ley que buscan “mejorar la calidad de vida de los trabajadores peruanos” y dos de esos “ya son ley”.

“Por eso, hoy quiero ir por algo más: la presidencia del Congreso . Necesitamos una Mesa Directiva de un Congreso que realmente represente al pueblo y trabaje por agendar leyes que beneficien a la gran mayoría de peruanos y no a los intereses de unos cuantos”, manifestó.

¿Quién es Isabel Cortez, también conocida como ‘Chabelita’?

Isabel Cortez Aguirre es una sindicalista peruana nacida en Oxapampa un 4 de junio de 1969. Laboró por muchos años como limpiadora de casas, mercados y luego en las calles de la capital.

La ahora candidata a presidir el próximo Congreso trabajó como barrendera de la Municipalidad de Lima desde el 2002 hasta el 2020 . Fue elegida como presidente del Sindicato de Trabadores de la Empresa Innova Ambiental (Sitobur).